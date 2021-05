Johaug stiller opp mot Grøvdal – vil kvalifisere seg til sommer-OL i Tokyo

Løpet er satt opp for at Grøvdal skal kunne ta OL-kravet på 10.000 meter. Nå har også Therese Johaug bestemt seg for å bli med.

– Det dukket opp en mulighet som kanskje viser seg å være den eneste muligheten til å løpe 10.000 meter i år, og da har hun lyst til å prøve. OL-kravet er målet, for å ha noe å strekke seg etter, sier Johaugs manager Jørn Ernst til NRK.

– Vurderer hun å delta i sommer-OL i Tokyo hvis hun kvalifiserer seg?

– Det har vi vel ikke tenkt så mye på, egentlig, sier manageren.

Han forteller at Johaug ikke føler seg like godt forberedt som da hun løp på Bislett i fjor, men at hun tar løpet veldig seriøst og blant annet har fått treningsråd av Jack Waitz i forkant. Og formen er god.

Grøvdal: – Det er bare å se på persen

Therese Johaug tok fire gull under ski-VM i Oberstdorf i februar/mars og har vært verdens klart beste langrennsløper de siste sesongene. Karoline Bjerkeli Grøvdal har vært Norges beste langdistanseløper i en årrekke, og aldri vært bedre enn akkurat nå.

ER I SUPERFORM: Karoline Bjerkeli Grøvdal viste lørdag fram en fart Therese Johaug skal slite med å henge på. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Lørdag løp hun inn til uoffisiell verdensrekord på 5 km gateløp på 14.39. Løypa var ikke offisielt godkjent og viste seg etterpå å være 12,5 meter for kort, men det sier uansett mye om formen.

Det er med andre ord en superduell som finner sted lørdag.

Så gjenstår det å se om det blir en reell duell i løpet som kommer til å bli vist direkte på NRK.no kl. 13.00 lørdag.

– Det er bare å se på persen, så trenger jeg kanskje ikke svare på om det blir en duell, sa Grøvdal da NRK etter lørdagens løp spurte om et eventuelt møte med Johaug.

Johaug har en personlig rekord på 31.40,67 fra Bislett i fjor. Grøvdal løp på 31.14,07 under OL i Rio for fem år siden.

OL-kravet er på 31.25.

OVERRASKET: Therese Johaug viste på Bislett i fjor at hun kan mer enn å gå på ski. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Har ikke en sjanse

– Med den farten Grøvdal er i nå, har ikke Therese en sjans til å henge på. Det blir ikke noe løp mot henne. Therese skal gjøre sitt eget løp bak Grøvdal, sier Jørn Ernst.

Det er Tjalve som arrangerer lørdagens løp. Daglig leder Mathias Lavik opplyser til NRK at Grøvdal og Johaug trolig vil få hver sin «lyshare» å følge. Foreløpig ligger det an til at Grøvdals lys skal gå på 31.00, mens Johaugs lys trolig skal gå nøyaktig på OL-kravet.

Selv om Grøvdal legger opp til å løpe under sin personlige rekord, er ikke planen å ta ut maks.

– Målet er egentlig bare å komme under OL-kravet uten å belaste beina altfor mye, sa Grøvdal til NRK tidligere i uka, og understreker at jobben må gjøres selv om det på papiret skal være en overkommelig oppgave.

Advares mot å følge Grøvdal: – Kan ødelegge

Dermed kan det kanskje bli mulig å få hjelp av Grøvdals rygg i hvert fall tidlig i løpet for Johaug. Skjønt akkurat det advarer NRKs kommentator Jann Post mot.

– Det kan komme til å ødelegge løpet for Johaug hvis hun føler Grøvdal fra start. Da kan hun sprekke, rett og slett, for Grøvdal er så god nå. Og jeg tror nok Grøvdal vil markere at hun er en vesentlig bedre løper enn Johaug, sier Post.

Hvis hun gjør sitt eget løp, tror han imidlertid Johaug kan klare OL-kravet.

– Ryktene sier at banetreningen har gått ørlite bedre enn i fjor, og da hadde hun mye krefter igjen på slutten av løpet på Bislett. Hun kunne nok løpt ned mot 31.30 da. Men det vil være en enorm prestasjon om hun klarer det, sier Post.

Waitz: – Maskinen er der

Jack Waitz bekrefter overfor NRK at han har snakket med Johaug nettopp om å ikke la seg rive med i starten. Han har vært med og satt opp øktene langrennsstjernen har kjørt i forkant.

– Jeg har prøvd å legge opp til noen økter som ikke ødelegger skitreninga for mye. Så har vi hatt litt for liten tid, egentlig. Før Bislett i fjor hadde hun en måned til å forberede seg på. Hadde vi hatt det, kinne vi gjort ting litt annerledes, sier Waitz.

Han mener Johaug skal være fornøyd om hun forbedrer sin personlige rekord, men tror OL-kravet er realistisk.

– Hun er i solid form, maskinen er der, sier han.

Piggfritt

For å spare beina vurderer Grøvdal å droppe piggsko til fordel for joggesko som er innenfor det nye regelverket, det vil si at de har en såle som under 25 millimeter tykk.

Johaug har allerede bestemt seg for å løpe i joggesko. Men dette er altså ikke såkalte «supersko» med karbonsåle.

– Therese fikk nye sko i posten onsdag, forteller Jørn Ernst.

Lørdagens felt samler for øvrig stort sett hele norgeseliten på 10.000 meter. Arrangementet er en erstatning for den avlyste Holmenkollstafetten. Etter 10.000-meteren er det stafett på Bislett. Det arrangeres også en virtuell stafett med rundt 1200 lag og 6000 løpere i aksjon.