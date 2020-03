Johaug smadret konkurrentene – avgjorde stafetten på egenhånd

Riiber i trøbbel, Watabe i ledelsen

Under krevende forhold landet Jarl Magnus Riiber på 115 meter i hoppbakken i Lahti. Han har hele 1.40 minutt opp til ledende Akito Watabe før langrennsdelen kl. 13.35.



Riiber kan med seier i Lahti ble tidenes mestvinnende nordmann i kombinertsporten, men etter hoppingen ser det ut til at 22-åringen må utsette feiringen til Holmenkollen neste helg.



Han ligger på 16.-plass. Det er hele 1.40 sekunder opp til ledende Akito Watabe. Japaneren landet på 127 meter.



Jens Luraas Oftebro går ut bare ni sekunder etter Watabe etter et hopp på 126,5 meter. Jørgen Graabak ligger på 7.-plass og ligger 59 sekunder bak. Lars Ivar Skårset går ut 1.16 minutt bak, mens Espen Bjørnstad går ytterligere 16 sekunder bak. (NTB)



► Følg langrennet her fra kl. 13.35!