– Det er det jeg har sagt hele tiden. Hun selv og vi skal ikke forvente at hun skal være på pallen hvert eneste renn hun stiller opp i, sier Johaug etter en knusende overlegen seier på 10 kilometer klassisk i Ruka.

– Jeg har selv vært der: Du tror kanskje at når du har fått en medalje i et mesterskap, så er du på det nivået. Slik er det dessverre ikke.

PALLEN: Therese Johaug (midten), smiler sammen med lørdagens nest beste, finske Krista Pärmäkoski (venstre). Til høyre Natalia Neprjajeva, som ble nummer tre. Foto: LEHTIKUVA

Møter mentaltrener

For det ble nok en nedtur for Frida Karlsson. Fredag røk hun rett ut av prologen i sprintkonkurransen. Lørdag klarte ikke 20-åringen å bli mer enn nummer 11. Det var drøyt ett minutt og 10 sekunder opp til suverene Johaug.

Karlsson var svært skuffet etter rennet. Hun innrømmer at hun stresset i gåingen og at hun overhodet ikke fikk ut det hun ville av kroppen. Karlsson ville rett og slett for mye, forteller hun, og slår fast at det er nærmest umulig å ta inn Johaug i mini-touren sammenlagt.

Hun forteller deretter at det nå blir en del samtaler med hennes mentale trener for å snakke ut om det som har skjedd denne helgen. Karlsson sier de evalueringene med mentaltreneren kan være kjempeviktige i en helg som denne.

JOBBET OG JOBBET, MEN FIKK DET IKKE TIL: Frida Karlsson, her under den 10 kilometer lange intervallstarten i klassisk lørdag. Foto: Heikki Saukkomaa / Vesa Moilanen

– Har det vært for mye press på deg?

– Ja, men forventningene kommer mest fra meg selv. Jeg vet hva jeg kan og klarer ikke å få det ut. Når har jeg én dag til å vise det.

– Men har du lagt for mye press på deg selv?

– Jeg vet ikke. I dag vil jeg bare for mye, sier Karlsson.

– Alle skal hausse henne opp

Johaug selv er imidlertid klokkeklar: Forventningene er for høye med tanke på Karlssons alder. Hun påpeker videre at du er nødt til å ha dagen for å være med å kjempe om pallplasser i verdenscupen.

Steget fra junior til senior er såpass høyt, og de yngre er ikke like gjennomtrente som de eldre, påpeker 31-åringen.

– Jeg er ikke overrasket over at det som skjer, skjer. Jeg tror at det er veldig fort gjort når alle skal hausse henne opp. At hun får forventinger selv også, sier Johaug.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her avbildet under verdenscuphelgen i Ruka. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Også Norges landslagstrener Ole Morten Iversen har meninger om saken. Han mener Karlsson har fått hjelp til å få store forventninger på sine skuldre.

– Hun er ung og uerfaren og har opplagt et stort potensiale. Men det er som Therese sier, det vil svinge for henne. Hun vil kanskje litt for mye og det kan bli en begrensning. Men Frida kommer sterkere tilbake. Det er jeg sikker på, sier Iversen.

Skuffende 46. plass på Haga

Det ble for øvrig en grei norsk dag bak Johaug. Krista Pärmäkoskis andreplass varmet nok hjemmefansen på tribunen i Ruka.

Natalia Neprjajeva tok tredjeplassen, mens Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok syvende- og åttendeplassen. De var ikke mer enn 14 og 15 sekunder bak pallen.

Litt mer skuffende var Ragnhild Hagas 46. plass. Hun var over to minutter bak Johaug i mål. Ellers ble Anna Svendsen nummer 21, Tiril Udnes Weng 22, Anne Kjersti Kalvå 24, Mari Eide 73 og Ane Appelkvist Stenseth nummer 78.