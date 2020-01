Sprintprologen i Val di Fiemme ble med andre ord en drømmedag for den norske skistjerneduoen.

Klæbo gliste

Vi begynner i herreklassen.

For der viste Johannes Høsflot Klæbo at han har skumle tanker før kvart-, semi- og finale senere i dag. Han vant prologen med nesten seks sekunder ned til Federico Pellegrino på andreplass.

– Den prologen her til Johannes... Det er vel kanskje den sterkeste jeg har opplevd. Den var rå, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen.

– Smiler som jeg sjelden har sett

Ned til Aleksandr Bolsjunov, som ble nummer syv i prologen lørdag morgen, var det hele syv sekunder. Det har mye å si for Tour de Ski-sammendraget der prologdifferansene teller med. Dermed er de 18 sekundene Klæbo var bak tour-leder Bolsjunov plutselig blitt til 11.

NRK-ekspert Fredrik Aukland tittet ut mot den norske leiren i målområdet etter herreprologen.

– Det er god stemning der. Klæbo står og smiler som jeg sjelden har sett ham før, sier han.

Slik blir kvartfinaleheatene for herrene: Ekspandér faktaboks Heat 1) Johannes Høsflot Klæbo, Federico Pellegrino, Denis Spitsov, Perttu Hyvärinen, Karl Johan Westberg, Ueli Schnider. Heat 2) Pål Golberg, Aleksandr Bolsjunov, Mail Bury, Andrej Melnitsjenko, Miha Simenc, Denis Volotka. Heat 3) Johan Häggström, Maicol Rastelli, Artem Maltsev, Leuri Lepisto, Iivo Niskanen, Sebastian Eisenlauer. Heat 4) Sergej Ustjugov, Calle Halfvarsson ,Andrej Larkov, Renaud Jay, Sjur Røthe, Stefan Zelger. Heat 5) Oskar Svensson, Gleb Retivykh, Logan Hanneman, Jan Thomas Jenssen, Simen Hegstad Krüger, Dario Cologna.

«Kanonprolog»

Også i kvinneklassen ble det stor suksess for den største norske stjernen. Therese Johaug staket seg inn til en tiendeplass av de 45 startende. Det var bare 3,41 sekunder opp til prologvinner Jessica Diggins.

NRK-kommentator Jann Post omtalte det som en «kanonprolog».

Det skjer etter en fredag der Johaug slet voldsomt. Først da hun falt tidlig på fellesstarten. Så slet hun åpenbart med festet under skiene. Senere da hun var involvert i Ingvild Flugstad Østbergs stavknekk. Johaug ble faktisk bare nummer fire i distanserennet.

RETT I VARMT TØY: Therese Johaug spaserer gjennom pressesonen etter endt prolog. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Slått kraftig tilbake

Men lørdag endte prologen over all forventning for skistjernen. Ikke bare tok hun seg videre og unngår å tape for mye til sine sammenlagtrivaler i Tour de Ski. Prologdifferansene de tar med seg i sammendraget viser at hun også økte til både Ingvild Flugstad Østberg og Ebba Andersson med rundt to og ni sekunder.

– Det er Therese Johaug som har kommet aller, aller best ut av denne prologen. Det er oppsiktsvekkende, sier Post videre.

– Hvis hun fikk seg en «trøkk» i går, så har hun slått kraftig tilbake i dag i Val di Fiemme, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Slik blir kvartfinaleheatene for damene: Ekspandér faktaboks Heat 1) Jessica Diggins, Lucia Scardoni, Natalia Neprjajeva, Therese Johaug, Magni Smedås, Alisa Zhambalova. Heat 2) Saide Maubet Bjornsen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Rosie Brennan, Elina Rönnlund, Teresa Stadlober, Vilma Nissinen. Heat 3) Jonna Sundling, Anne Kyllönen, Tiril Udnes Weng, Ragnhild Haga, Antonia Fräbel, Lidia Durkina. Heat 4) Katharina Hennig, Maja Dahlqvist, Laurien van der Graff, Ingvild Flugstad Østberg, Elisa Brocard, Delphine Claudel. Heat 5) Anamarija Lampic, Anne Kjersti Kalvå, Kerttu Niskanen, Katerina Janatova, Heidi Weng, Ebba Andersson.

Nesten alle norske videre

Bak Johaug og Klæbo gikk nesten hele den gjenværende norske Tour de Ski-troppen videre.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen fortsatte der hun slapp i går. Nemlig å vise seg sterk den siste helgen av Tour de Ski. Hun var best blant de norske i prologen og ble nummer syv.

Tiril Udnes Weng hadde niende beste tid i feltet og Johaug ble altså nummer ti. Så fulgte resten av den norske troppen med plassering i parantes: Anne Kjersti Kalvå (13), Ingvild Flugstad Østberg (16), Heidi Weng (18), Ragnhild Haga (20) og Magni Smedås (28).

I herreklassen endte Pål Golberg som andre beste norske og ble nummer tre. Jan Thomas Jenssen fikk 15. beste prologtid, Simen Hegstad Krüger nummer 18, Sjur Røthe 26, mens Hans Christer Holund som eneste norske røk ut med sin 36. plass.