– Therese har ikkje vorte bede om å seie noko som helst frå skileiinga. Ho uttaler seg på eige initiativ og har sine sjølvstendige meiningar, seier Johaug-manager Jørn Ernst til NRK.

Det er i eit intervju med russiske sport24 at Jelena Välbe kjem med dei oppsiktsvekkjande utsegnene. Saka vart først omtalt av Dagbladet i Noreg.

– Alle har eitt eige synspunkt, ei meining, og har rett til å uttale seg. Men når ein ser at nordmannen (Therese Johaug) klemmer Natalja Neprjajeva etter målgang, og så på kvelden gir eit intervju der ho fortel at ho ikkje ønskjer å sjå russarar konkurrere ... Det tyder på at ein leiar har oppmoda til å seie det.

VANT I LAHTI: Therese Johaug saman med Natalja Neprjajeva og Krista Pärmäkoski. Foto: Antti Yrjonen / AP

Slik forklarer Johaug klemmen

Det var i eit intervju med NRK i Lahti at Johaug gjorde det klart at ho og andre norske langrennsløparar ønsket at russarane skulle halde seg unna verdscupen i Drammen og Holmenkollen.

– Eg føler med utøvarane, men samtidig er det ikkje rett at dei skal få gå. Idretten står høgt i Russland, det veit vi. Og det Russland gjer no er heilt forferdeleg når du ser TV-bileta, sa Johaug til NRK.

Jørn Ernst meiner at det er heilt naturleg at Johaug gav Neprjajeva ein klem i målområdet etter sekundstriden i Lahti, der Johaug vann føre russaren.

– Nettopp at ho klemde Neprjajava, betyr at dette ikkje er noko personleg mot henne, eller andre russiske utøvarar, men ei generell haldning og meining om den forferdelege situasjonen som er i Ukraina, seier Ernst.

Les også: Johaug med tydelig beskjed til russerne etter ny seier: – Ikke rett at de får gå

Røste ut mot Välbe

Jelena Välbe meiner samtidig at ho veit kven som står bak den påstått stormen mot dei russiske utøvarane. Skipresidenten peikar på den norske kollegaen sin, Erik Røste.

– Det er tydeleg at i Noreg vart heile stormen mot oss starta av eit medlem i FIS-styret. Frå hans side var dette feil og feilaktig. Han oppmoda idrettsutøvarar til å nekte å konkurrere med russarane, seier Välbe med eit tydeleg stikk til Røste som sit i FIS-styret.

SKIPRESIDENT: Erik Røste. Foto: Carina Johansen

Avtroppande skipresident Erik Røste er ikkje spesielt imponert over den russiske kollegaen sin. Han meiner at Välbe fordreiar historia.

– Dette handlar om at Russland har gått til invasjon av Ukraina og påfører det ukrainske folket ufattelege lidingar og store øydeleggingar. Det Russland no gjer er eit brot på folkeretten som vi ikkje har opplevd sidan andre verdskrigen. Dette er heilt ekstraordinært og krev då ekstraordinære tiltak, seier han og held fram:

– Ei samla internasjonal idrettsrørsle har derfor bestemt at russiske utøvarar ikkje skal få delta i internasjonale konkurransar. At norske utøvarar som alle andre reagerer kraftig på det som skjer, er derfor heilt naturleg, og sjølvsagt ikkje eit resultat av at nokon har pålagt dei å meine noko.