Johaug skal «hevne seg» på Karlsson – vil danse til svensk slager

– Det var veldig godt. Jeg skal ærlig innrømme det. Lurer på hvilken dans jeg skal i dag, sier Johaug til NRK på spørsmål om hvordan det føltes å slå tilbake.

Sist helg tapte Johaug en sekundstrid mot Karlsson på Lillehammer. Der vant Karlsson kun 3/100 sekund foran den norske skistjernen. Søndag slo Johaug Karlsson med 17 sekunder.

– Jeg synes det var en svensk jente som begynte å danse seiersdans for noen dager siden. Den som ler sist, ler best, gjør den ikke det? sier Johaug

– Hun var flink. Tror jeg ikke skal prøve å matche den dansen der, men jeg skal pønske på noe nytt, sier Johaug, som lover det blir dans til en svensk slager på sosiale medier.

Bakgrunnen for Johaugs stikk startet i verdenscupen i Ruka. Da la Frida Karlsson ut en video der lagvenninnen Maja Dahlqvist danser. Under står det «hvordan det føles å slå Therese Johaug.»

Dagbladet har omtalt dansestuntet, og Karlsson sier til avisen at hun tror dansingen tenner en gnist hos Johaug.

Johaug sier at rivaliseringen mellom de to nok er mindre enn det kan virke som i media, men:

– Jeg kjenner at konkurranseinstinktet bli sterkere. Jeg blir enda mer glad når jeg vinner, og enda mer irritert når jeg ikke får ut det jeg ønsker å få ut. Det er kjempeviktig for sporten og artigere for meg å stå øverst, sier Johaug.

Stresset ikke

Johaug satte i et vanvittig tempo fra start søndag og ledet med sju sekunder til Karlsson allerede etter 2,2 kilometer. Derifra og inn så hun seg aldri tilbake.

– Så god har vi ikke sett Johaug gå på ski denne vinteren, sa NRKs ekspert Torgeir Bjørn på NRKs radiosending.

– Det er imponerende. Hun åpner bra, og så øker hun farten etter hvert, og hun går også fort i det lettere partiet. Vi ser Johaug begynner å få formutvikling. Det at hun går fort i høyden, er meget betryggende med tanke på OL som også går i høyden, sa NRKs ekspert Fredrik Aukland.

Johaug forteller at hun klarte å holde roen gjennom rennet.

– Jeg hadde bestemt meg for å gå bra teknisk på ski i dag og bare finne roen fra start og stå godt på skyva, sier hun

– Fikk høre på første sekundering at jeg var et par sekunder bak, men jeg stresset ikke av den grunn og plutselig ble de to sekundene bak til sju sekunder foran. Da kjente jeg at jeg hadde en bra åpning, og kjente selv at jeg hadde en bra dag, sier Johaug.

FORNØYD: Therese Johaug kunne smile for seier. Foto: DANIEL SCHOENHERR / GEPA PICTURES

Østberg-opptur

Jessica Diggins hadde en knallavslutning og slo seg inn foran Karlsson, 14,5 sekunder bak Johaug. Rosie Brennan sikret 4.-plassen rett foran Heidi Weng.

– Vi hadde forventet en norsk svensk duell med utfordrere fra USA. Det var akkurat det vi fikk. Men forskjellen nå er at Therese har tatt et steg videre, mens de andre er på samme sted. Kanskje er det Frida Karlsson som har levert litt under pari, sa Aukland.

OPPTUR: Ingvild Flugstad Østberg fikk en opptur i Davos. Foto: DANIEL SCHOENHERR / GEPA PICTURES

Ingvild Flugstad Østberg fikk en opptur i Davos og endte på 8.-plass, 28,4 sekunder bak Johaug.

– Det er kanskje flere knepp opp per skirenn enn jeg kunne håpe på. Det er en god følelse, sier Østberg til NRK.

– Å plutselig være med å kjempe om, ikke helt ballen, men ikke så langt unna. Det er bedre enn jeg hadde turt å håpe på, sier hun.