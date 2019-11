Mo Farah satser på 10.000 i OL

Mo Farah varsler at han vil løpe 10.000-meter i Tokyo-OL i 2020 etter at han de siste årene kun har satset på maraton. Nå dropper han maraton for å satse på OL-gull på 10.000-meter, annonserer han fredag. Mo Farah har OL-gull på distansen fra både London og Rio.