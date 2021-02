Johaug refser NIF og Olympiatoppen: – Skal ikke være forskjellsbehandling

Skistjernen har hatt til gode å uttale seg om den betente konflikten mellom partene. Etter en trening i VM-løypene mandag, tar hun seg likevel tid til å svare på spørsmål om temaet. Og Johaug reagerer på det som har skjedd.

– Jeg synes det er rart at parautøverne ikke har fått de utdelingene de skal få. De er like stor del av toppidretten som vi andre er. Jeg tror det må diskuteres ulike løsninger for å finne frem, for jeg føler ikke det er rettferdig, sier hun innledningsvis i dette intervjuet.

Styrker paraidrett med 25 millioner årlig

Det er milliardæren Kjell Inge Røkke og selskapet hans Aker som står bak Stiftelsen VI. Høsten 2018 gikk han inn med 125 millioner kroner over fem år med mål om å styrke paraidretten i Norge og jobbe for utøvere med nedsatt funksjonsevnes rettigheter og muligheter.

Med på laget var en rekke store idrettsprofiler. Som Marit Bjørgen og Aksel Lund Svindal, for å nevne noen. Og Therese Johaug, som også sitter i styret i stiftelsen.

BRØT MED NIF: Kjell Inge Røkke og VI trakk sin sponsoravtale på nærmere 125 millioner kroner. Foto: Lise Åserud / NTB

Men fredag sist uke ble det gjort kjent at samarbeidet har vært langt unna stiftelsens forventninger. I en pressemelding kom det frem at Idrettsforbundet og Olympiatoppen søkte Kulturdepartementet om ekstra støtte for sine OL og Paralympics-utøvere som følge av at lekene i Tokyo ble utsatt til 2021.

De fikk tildelt 5,5 millioner kroner. Men alle pengene har videre blitt utdelt funksjonsfriske utøvere, mens utøvere med nedsatt funksjonsevne ikke fikk ett øre.

Dagbladet skriver mandag kveld at NIF-styret ikke ble informert om avgjørelsen. De fikk ikke vite om avgjørelsen før Røkke brøt inn og avsluttet avtalen, skriver avisen.

– Det skal ikke være noen forskjellsbehandling

NRK har denne uken møtt bordtennisspiller Aida Husic Dahlen. Også hun opplevde at Paralympics 2020 ble utsatt og forbereder seg på lekene i Tokyo kommende sommer.

Hun svarer slik på spørsmål om hvordan hun reagerte etter at konflikten mellom VI-stiftelsen og Idrettsforbundet ble kjent:

– Jeg husker jeg var ganske sjokkert da jeg fikk vite det. Jeg hadde ikke trodd det var mulig sånn som vi har holdt på nå med VI-stiftelsen i to år. Det kom faktisk til å skje. Så jeg tenkte ..., jeg ble rett og slett skuffa over at det var en realitet.

REAGERER: Bordtennisspiller Aida Dahlen er skuffet over konflikten mellom NIF og Stiftelsen VI. Foto: Heiko Junge / NTB

Selv om tankene er mest rettet mot lørdagens 15 kilometer fellesstart med skibytte i Oberstdorf, og et stykke unna VI-stiftelsens styrerom i Norge, har Johaug en klar beskjed til Olympiatoppen og Idrettsforbundet:

– Det er en grunn til at det heter «VI». Vi er på ett lag, og det handler om å gjøre hverandre gode – uansett hva du holder på med eller hvem du er. Mitt ønske er at de skal få det de fortjener, og det er dét som alle andre får. Det skal ikke være noen forskjellsbehandling, sier hun klart og tydelig.

Viser til pressemelding

NRK har mandag vært i kontakt med både toppidrettssjef i Olympiatoppen, Tore Øvrebø, og kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund, Finn Aagaard. Sistnevnte viser til svarene gitt i pressemeldingen fredag.

Der heter det blant annet fra Øvrebø at de søkte om ekstramidlene for at lag og utøvere i OL og Paralympics ikke skulle lide på grunn av ekstrakostnader som følge av utsettelsen av mesterskapene i Tokyo.

«Det meste av kostnadsøkningen er knyttet til særforbundenes drift av olympiske og paralympiske landslagene – inklusive trenere og støtteapparat. 80 prosent av den første tildelingen fra Kulturdepartementet er derfor fordelt direkte til særforbundene».

«På bakgrunn av kartlagte behov har NIF valgt å bruke resterende midler til å støtte den utøvergruppen med størst akutte likviditetsutfordringene knyttet til satsingene frem mot OL og PL. Dette er utøvere og lag, i all hovedsak fra idretter med et begrenset kommersielt potensial her i Norge, som kun mottar ordinære olympiatoppstipender fra NIF».

– Utøverne som mottar VI-stipender, i tillegg til olympiatoppstipendene, ble fra NIFs ståsted vurdert å stå bedre rustet rent likviditetsmessig enn de som kun mottar et olympiatoppstipend. Hensynet til utøvere og lag med de mest akutte likviditetsutfordringene ble derfor styrende for første tilleggsutbetaling, sier Øvrebø.

LOVER STØTTE: Toppidrettssjef på Olympiatoppen Tore Øvrebø forteller at aktuelle utøvere for Paralympics skal få økonomisk støtte fra NIF. Foto: Vidar Ruud / NTB

Forskutterer midler

I pressemeldingen beklager NIF dersom tildelingskriteriene kan oppfattes som en nedprioritering av parautøvere i deres organisasjon, noe de hevder overhodet ikke er intensjonen ved tildelingen. Nå erkjenner de at de paralympiske utøverne burde blitt tilgodesett.

Avslutningsvis sier Øvrebø at NIF umiddelbart vil sørge for å styrke den økonomiske situasjonen til utøvere som er kandidater til Paralympics ved å forskuttere fra NIFs egne midler i påvente av en forventet tilleggsbevilgning fra departementet.

– I kraft av vår rolle som Norges paralympiske komité skal vi sørge for at utøvere som er aktuelle for Paralympics i Tokyo, mottar sin rettmessige økonomiske og sportslige støtte inn mot lekene, sa toppidrettssjefen fredag sist uke.

Søndag gikk det ut ny pressemelding, der Norges idrettsforbund meddeler at det er etablert dialog mellom idrettspresident Berit Kjøll på den ene siden, og Stiftelsen VI ved Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen.