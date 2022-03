Johaug raser mot russere i Putins propaganda-show: – Jeg blir forbannet

– Først og fremst må krigen ta slutt. Det er helt klart, sier Johaug til NRK og fortsetter:

– Men så vet vi ikke om den (krigen) tar slutt og hva slags handlinger som skjer i Russland. Det er vanskelig å si her og nå, men det er mye som skal skje for at de skal stille på start igjen.

Russiske og hviterussiske utøvere er utestengt fra internasjonale konkurranser i de aller fleste idretter som følge av Vladimir Putins invasjon av Ukraina.

Per nå er det usikkert om de får delta når verdenscupen i langrenn starter opp igjen neste vinter.

– Drøyt

Når NRK viser til at flere OL-utøvere, også langrennsløper som Aleksandr Bolsjunov, stilte opp i et stort propagandashow i regi av russiske myndigheter og president Vladimir Putin, blir Johaug enda mer alvorlig.

– Forventer du en unnskyldning og at de tar avstand fra krigen før de kommer tilbake?

– Ja, det synes jeg. Det er ikke riktig, det de gjør. Det er ganske drøyt i mine øyne at de fronter og er med på propagandashowet til Putin.

– Hva tenkte du da du så det?

– Jeg ble sjokkert. Samtidig ble jeg ikke sjokkert. Jeg føler bare ... sier Johaug og tenker seg om.

– Jeg tar så sterk avstand fra det at jeg klarer ikke å forholde meg til det. Jeg blir forbannet, sier 33-åringen.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med den russiske langrennsleiren og fremlagt kritikken for trener Markus Cramer, men har foreløpig ikke fått noe svar.

Krüger vil ikke klandre russere

Den samme avskyen føler Erik Valnes på.

Etter niendeplassen på herrenes 15 kilometer under NM i Harstad forteller han til NRK at han sliter med å finne ord på hvor håpløst det er at Bolsjunov og andre idrettsutøvere deltok på propagandashowet forrige uke.

OPPGITT: Erik Valnes, her i NM-løypene i Harstad lørdag morgen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er jo sjokkerende. Helt utrolig at det går an. Det er så dumt at jeg har ikke ord, sier Valnes, før han fortsetter:

– Et par dager før showet sa vel Putin at det var viktig å ikke blande idrett og politikk, så stiller de opp på det der to dager etterpå. Det er så latterlig, sier Valnes.

Han ser helst at de russiske utøverne kommer med en offentlig beklagelse og tar tydelig avstand til krigen før de stiller til start i internasjonale konkurranser igjen, men det tror ikke Simen Hegstad Krüger man kan forvente.

VANSKELIG SITUASJON: Simen Hegstad Krüger, som ble nummer to på 15 kilometeren i NM, er usikker på om de russiske utøverne har mulighet til å kunne si imot Putin uten å få alvorlige konsekvenser. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg skal være forsiktig med å klandre utøvere som stiller opp der fordi jeg er usikker på om de har noe valg, og det kan være at de er redde for konsekvenser ved å ikke stille opp, sier NM-sølvvinner Krüger og fortsetter:

– Med den infoen jeg sitter på virker det som det er livsfarlig å gå ut og kritisere eget regime, og det er forferdelig synd, fordi jeg skulle ønske noen av utøverne turte å stå opp mot den uretten som skjer nå.

Välbe frykter langvarig utestengelse

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe frykter at utestengelsen av hennes utøvere blir langvarig, og at også neste sesong ryker.

I et intervju med russiske Telesport forteller hun at hun er bekymret for hvilke konsekvenser det vil få for de russiske stjernene.

BEKYMRET: Jelena Välbe frykter konsekvensene en langvarig utestengelse vil få for de russiske langrennsstjernene. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hvis vi går én sesong uten konkurranser i regi av FIS, altså verdenscup og VM, vil vi befinne oss på kanten av stupet. Ett tapt år for oss er ti skritt tilbake. Uansett hvor gode konkurrentene til Aleksandr Bolsjunov og Natalja Neprjajeva er nasjonalt, er de ikke like sterke som de utenlandske konkurrentene, sier Välbe.

Vil se mer forståelse fra Bolsjunovs kolleger

NRK har lagt frem Therese Johaugs synspunkter for renndirektør i langrenn i FIS (Det internasjonale skiforbundet). Pierre Mignerey er imidlertid usikker på om de russiske utøverne kan ta avstand fra krigen.

– Det kan føre til store konsekvenser, spesielt fordi de er kjente personer. Du kan få trøbbel med myndighetene og risikerer å ikke fortsette som utøver om du går offentlig ut mot det som skjer. Da måtte han (Bolsjunov) nok forlatt landet sitt, hvis han hadde hatt et ønske om å fortsette karrieren, sier Mignerey.

Han har ett lite hjertesukk i samtale med NRK.

– Jeg vil gjerne se litt mer forståelse fra russernes internasjonale kolleger. Hvis vi ønsker at ting skal endre seg, så må det være å bringe dem nærmere oss. Ikke avvise dem, men støtte dem.

– Tror ikke russerne har frihet

Når NRK påpeker at Bolsjunov faktisk var en del av Putins propagandashow for en drøy uke siden, og at bildene derfra vekker sterke reaksjoner i den norske leiren, svarer Mignerey slik:

FIS-TOPP: Renndirektør i det Internasjonale skiforbundet, Pierre Mignerey. Foto: Terje Pedersen

– Det hadde vært fint å vite om han hadde et valg, en mulighet til å si nei. Therese er født i Norge, jeg i Frankrike, vi har vokst opp i land hvor vi har frihet til å uttrykke oss fritt i offentligheten.

Han har sine tvil om at Bolsjunov stilte opp fordi han støttet krigen. Ifølge renndirektøren ble russeren flydd til Moskva og tilbake fra en konkurranse i landet.

– Jeg har vanskelig for å tro at han dro til showet med intensjon om å støtte krigen. Jeg tror vi skal være forsiktige med å analysere dette med våre øyne fra land med mye frihet. Jeg tror ikke russerne har denne friheten i øyeblikket.

På spørsmål om han tror russerne stiller til start til verdenscupåpningen i november, svarer Mignerey at han rett og slett ikke har peiling.

– Og det blir ikke jeg som avgjør det. Jeg håper bare det blir diskutert og tatt en avgjørelse i alle nasjonale forbund på tvers av alle skiidretter.