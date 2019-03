Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er kjempeglad for å ta en ny seier, og det er vanskelig å skjønne at jeg bare har førsteplasser i verdenscupen, sier Johaug, som har vunnet samtlige distanserenn hun har stilt opp i denne sesongen.

Hun gjorde som hun pleier på søndagens 10 kilometer intervallstart i fristil, nemlig å ta en soleklar ledelse helt fra første passeringspunkt.

I det tette snøværet i Falun var Johaug hele åtte og et halv sekund foran nest beste konkurrent allerede etter 1,7 kilometer. Hun innrømmer at de neste drøye åtte kilometerne var tøffe. Forholdene gjorde at skigåingen ble «masete og kavete».

KRIGET: Therese Johaug fyker over målstreken i Falun til nok en seier i verdenscupen. Foto: ULF PALM / TT / NTB scanpix

Men slet Johaug, så slet de andre også. For det var aldri noen tvil til slutt.

Johaug tok seieren foran svenske Ebba Andersson og Jessica Diggins. Likevel mener damelandslagstrener, Ole Morten Iversen, at det ble en tett og jevnt kamp om førsteplassen.

– Therese imponerer igjen. Det er en krig fra start til mål for hun også. Hun får det ikke gratis. Hun synes det var tungt og vanskelig å gå uti der, men klarer det likevel. Det er bare å ta av seg hatten, sier Iversen.

– Kaving og masing

Seieren gjør at den norske 30-åringen ifølge FIS (Det internasjonale skiforbundet) nå passerer Justyna Kowalczyk og Jelena Välbe på listen over kvinnene med flest individuelle seiere i verdenscuphistorien.

– Det er stort å passere så store navn som dem. Det er jo et stykke til Bjørgen enda. Men det tenker jeg ikke så mye på. Det viktigste for meg er å få ut det jeg har trent på de siste to årene og ta glede ved å være tilbake sirkuset igjen, sier Johaug til NRK.

De to tidligere storløperne endte begge på 45 seiere totalt, mens Johaug nå har 46 individuelle seiere. Det gjør henne til den som har vunnet nest flest renn gjennom tidene, kun slått av Marit Bjørgen. Bjørgen, som la opp i fjor vår, har hele 102 seiere i verdenscupen.

Det kan også nevnes at Johaug nå har like mange seiere som Bjørn Dæhlie, som er den med flest seiere gjennom tidene på herresiden.

Therese Johaug krysser målstreken, og tar en soleklar ledelse. Du trenger javascript for å se video.

Østberg jager sammenlagtseieren

Selv om Johaug har vært suveren på distanserenn, er det Ingvild Flugstad Østberg som leder verdenscupen sammenlagt.

Østberg ligger godt an til å ta verdenscupkula til slutt, men greide akkurat ikke å komme på pallen søndag. Hun ble nummer fire, og pallen glapp med bare fem tideler.

Østbergs nærmeste konkurrent i sammendraget, Natalia Neprjajeva, måtte stå over dagens renn på grunn av sykdom. Nå skiller det 97 poeng mellom den norske sammenlagtlederen og hennes russiske rival. I verdenscupavslutningen i Québec kommende helg, ligger det totalt 350 poeng i potten.

NORGES SAMMENLAGTHÅP: Ingvild Flugstad Østberg, her avbildet lørdag under sprinten. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Jeg tar ett og ett løp. Det er litt politisk korrekt. Men det gjelder å gjøre det. For jeg vet hvor fort det snur. Du så på to renn i Holmenkollen og Drammen, så hadde hun spist opp forspranget jeg hadde. 350 poeng er igjen og det er mye. Hun kan fort ta mye av det hun, sier Flugstad Østberg.

Johaug tror lagvenninnen kommer til å greie å ta sammenlagtseieren til slutt.

– Jeg krysser fingre og tær for at det skal gå. Det er utrolig viktig for laget, og stort for Ingvild å vinne sammenlagt. Det er stort øyeblikk for alle oss som satser på dette, sier Johaug, som selv har vunnet verdenscupen sammenlagt tidligere.