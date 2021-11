Johaug overlegen igjen – Øyre Slind tok til tårene etter fallulykken

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var få som sådde tvil om at Therese Johaug nok en gang skulle passere målstreken først på 10 kilometer fri teknikk for kvinner søndag.

Etter 6,1 kilometer skaffet seg hele 21,4 sekunder på Heidi Weng som nummer to, og var dermed helt overlegen.

– Det var et bra skirenn. Jeg prøvde å åpne kontrollert og trykke til i motbakken. Det var et skarpt føre. Jeg er godt fornøyd med at jeg klarer å gå så fort på dette føret, sier Johaug.

I går ga hun seg en 4,5 på terningen, og i dag mener hun også at det var det samme. Med andre ord er det noen knepp opp til det hun rangerer som et toppløp.

SOM FORVENTET: Johaug og Weng i mål som én og to.

Gråt for første gang

Heidi Weng gikk i mål som nummer to og Ragnhild Haga leverte stort med dagens tredje beste tid. Litt lenger nede på resultatlista kom tårene.

Kari Øyre Slind slet med å holde seg fattet etter rennet. Trønderen har vært gjennom en omfattende rehabilitering etter at hun falt ned fra den 13 meter høye klatreveggen på Oppdal klatreklubb, og brakk begge anklene.

I tillegg fikk hun hjernerystelse og brist i et ribbein.

Søndag gikk hun i mål som nummer 15, og et halvt minutt bak søster Astrid Øyre Slind.

– Det var veldig emosjonelt. Jeg begynte å grine på førsterunden, og måtte ta meg sammen. Det var mye mer spesielt enn jeg hadde sett for meg. Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle begynne å grine. Dette er et av mine største idrettsøyeblikk, sier Øyre Slind til NRK.

– Hva er det som gjør at du gråter?

– Det betyr så mye. Jeg har ikke kjent på så mye følelser etter ulykken, og har ikke skjønt hva jeg har gått gjennom før i dag, sier Øyre Slind.

Skiløperen forteller at hun gikk rett inn i boblen etter ulykken, med tankene rettet mot én ting. Hun skulle tilbake.

– Det har ikke vært noen tårer. Jeg har ikke vært i kjelleren og har ikke kjent på noe følelser før nå, sier hun.

Bare kort tid etter tok hun turen direkte på treningssenteret, fast bestemt på å finne ut hvilke øvelser hun kunne gjøre.

– Jeg var ganske forslått og alt gikk i «slow motion». Jeg prøvde ut alle bevegelser som gikk an og så har kroppen leget seg sakte men sikker. Hver dag har det vært nye utprøvinger for å ta et skritt i rehabiliteringa, sier hun.

Nå er planen å ta det litt rolig før jul. Det har vært en brå overgang fra rulleski til langrenn, sier hun.

– Jeg håper på en god sensesong, avslutter trønderen.

KONTRASTER: Heidi Weng, Therese Johaug og Ragnhild Haga etter løpet. Foto: Geir Olsen / NTB

– Bør få landslagsplass

Både Ragnhild Haga og Silje Theodorsen kjemper om en plass i verdenscuprennet i Ruka neste helg, og spørsmålet var om de resultatene denne helgen kunne bidra til at noen av landslagsutøverne ble vraket til neste helg.

Ragnhild Haga satte opp tempoet i siste del av rennet, og gikk i mål 16,6 sekunder foran gårsdagens treer Silje Theodorsen.

– Det er gøy å levere under press, men under gårsdagens renn satte jeg litt for mye press på meg selv. Det er gøy å levere. Det blir spennende å se om jeg skal sette kursen mot Gålå eller Ruka, sier Haga etter rennet.

NRKs kommentatorer var tilfreds med å se Haga i toppform igjen, og mener selv at hun fortjener en plass i landslagsvarmen.

– Etter min mening bør Ragnhild Haga få en plass i Ruka, og jeg mener også at hun bør ha en landslagsplass. Men det er min mening, sier Aukland.

– Vår olympiske mester er tilbake, sier NRKs ekspert Torgeir Bjørn.

Helene Østberg Amundsen ble nummer 21, og kommentatorene mener derfor at hun har gått seg ut av kampen om en plass i Ruka neste helg.

Helene Marie Fossesholm og Anne Kjersti Kalvå stod over på grunn av sykdom. Tvillingsøstrene Tiril og Lotta Udnes Weng tok valget om å ikke gå rennene på Beitostølen, i samband med trener.