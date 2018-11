Johaug om Expressens «jukse-overskrift»: – Har aldri forsøkt å jukse

«Fuskarna – som nu er tilbake i sporten» er tittelen på Expressens artikkel. Der pryder Johaug hovedbildet i artikkelen sammen med tre andre som har sonet dopingstraffer.

– De får stå for det. Jeg kan se meg selv i speilet, og vet at jeg aldri har forsøkt å jukse. De får stå for det de skriver, sier Johaug om overskriften i den svenske avisen.

Avisa mener Johaug kommer til å bli møtt med fiendtlige holdninger i sitt verdenscup-comeback etter dopingdommen.

«DDR NORWAY SKI TEAM = DOPING TEAM», stod det på en plakat utenfor den norske smørebua da det norske laget ankom Ruka i 2016.

Dette budskapet ble hengt opp på et reklamebanner utenfor Norges smørebuss i Ruka i 2016. Foto: / Aftonbladet / IBL Bildbyrå / Aftonbladet

Får ingen varm velkomst

Den finske journalisten Santtu Silvennoinen sier til Expressen at Johaug ikke kan forvente seg en mer behagelig verdenscupåpning enn det lagkameratene fikk i 2016.

– Publikum kommer til å bue henne ut, sier han.

Et av de største hjemmehåpene denne helgen, Krista Pärmäkoski, er også usikker på hvordan publikum vil motta Johaug.

– Jeg håper alle ønsker henne velkommen, men jeg vet ikke. Vi utøvere sier i hvert fall at hun er velkommen, sier hun til NRK

Under VM i Lahti i 2001 ble det avslørt omfattende finsk doping, og treneren og flere langrennsløpere ble straffet. Det finske publikummet mente de måtte finne seg i altfor mye skittslenging, ikke minst fra Norge.

Nå er det tid for finnene å slå tilbake. Og det vil de gjøre, sier journalisten.

– Det er jeg ganske sikker på. Therese Johaug kommer ikke til å få noen varm velkomst fra det finske publikumet.

– Jeg får ikke styrt noe med folk i løypa. Jeg skal ha fokus på meg selv, og den jobben jeg skal gjøre. Så får folk gjøre det de vil, sier Johaug.

STOR INTERESSE: Det var liten tvil om hvem som var Rukas mest populære kvinne blant mediene da Therese Johaug ankom Finland. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Tror Norge doper systematisk

Men det er ikke bare Johaug det finske publikummet vil være negativ mot denne helgen, skal vi tro Silvennoinen.

– Det er mange, mange skifans i Finland som tror at Norge systematisk doper sine utøvere.

Landslagstrener Ole Morten Iversen tror det kan bli en tøff helg for Johaug.

– Det kommer til å bli slitsomt for henne. Men hun må helt enkelt håndtere det, og det vet jeg hun gjør,

Expressens artikkel lister også opp de 36 langrennsløperne som er dømt for doping på 2000-tallet. 25 av dem er tilbake og jobber innen idrett i dag – 14 er fortsatt aktive.