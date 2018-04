Johaug om Bjørgens avgjørelse: – Tårene trillet

– Marit har betydd utrolig mye for min karriere. Hun var den jeg så opp til. Så bare det å bli kjent med henne, få komme på lag med henne og ikke minst konkurrere med henne har vært stort, sier Therese Johaug.

Marit Bjørgen var Johaugs forbilde lenge før hun selv tok steget opp på landslaget. Med årene har de to også vokst sammen til å bli svært gode venninner.

– Marit er blitt en av mine aller beste venner. Jeg skulle så gjerne ønske at hun ville fortsette ett år til, men jeg støtter henne 100 % i avgjørelsen. Hun er 38 år og har vunnet alt, hun skal få lov til å gi seg nå.

GODE VENNER: De to lagvenninnene har vært igjennom tykt og tynt, som har resultert i et godt vennskap. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Tror mange har noe å lære

Johaug fikk vite avgjørelsen av Bjørgen selv før det ble kjent fredag. Hun poengterer at Marit kommer til å bli dypt savnet, både i laget, i langrennssporten og i Idretts-Norge.

– Hvordan reagerte du da du fikk vite at hun velger å gi seg?

– Tårene trillet, jeg må innrømme det. Det er så rart, hun har vært et av mine største forbilder hele veien. Vi har trent veldig mye sammen utenfor samling. Vi har pushet hverandre og sett at vi begge har utviklet oss ved å gjøre det, sier hun.

SAMARBEID: Therese Johaug og Marit Bjørgen har trent mye sammen opp igjennom årene. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Hva blir det største savnet ved at Marit er ute når du kommer tilbake?

– Tryggheten.

– Vi har spilt hverandre gode, og det tror jeg mange har noe å lære av, legger hun til.

– Jeg sitter med litt blandede følelser, det er jo litt vemodig

Hjemme i Oslo sitter samboeren Fred Børre Lundberg, som forteller at dette er en avgjørelse Marit har tatt helt på egen hånd. For et år siden fortalte hun at det skulle skje noe spesielt dersom dette ikke ble det hennes siste konkurranseår. Dette inntrykket fikk han bekreftet like før avreisen til Pyeongchang.

– Jeg fikk vel bekreftelsen da vi sto på flyplassen i München og tok farvel før hun skulle reise til Sør-Korea. Da sa hun "jeg gleder meg til jeg kommer hjem". Jeg sa at hun først og fremst skulle glede seg over å konkurrere i OL og så kunne hun glede seg til å være hjemme.

LILLE MARIUS: Venter på mamma hjemme i Oslo sammen med pappa Fred Børre. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nå ser han frem til å få kjæresten hjem, selv om han innrømmer at det er litt vemodig og se at hun legger skiene på hylla.

GLEDER SEG: Til å få mere tid sammen med Marius. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Marit kunne sikkert gått styggfort et år til, men den avslutningen med seier på tremila i OL var jo helt perfekt. Nå gleder jeg meg til vi kan leve litt mer normalt, få mer tid sammen og gjøre vanlige ting, sier han.

– Takk, Marit!

Vibeke Skofterud var lagvenninne med Marit Bjørgen i seksten år. Hun forteller til NRK at tidlig fredag morgen fikk hun en tekstmelding fra Bjørgen om skidronningens avgjørelse. Det forteller litt om hvilket menneske Bjørgen er, mener Skofterud.

– Det er vanskelig å finne superlativer som dekker den idrettspersonen og det mennesket Marit er, sier Skofterud.

Hun beskriver Bjørgen som en bauta i det norske skimiljøet, og tror at det er en lettet Bjørgen som nå får mer tid til familie og venner.

– Det er bare å takke Marit Bjørgen for det hun har gjort og det hun lært både meg og alle andre rundt seg. Det er en gavepakke i skihistorie det hun har bidratt med, så det er bare å si tusen takk.