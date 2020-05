Johaug om ærespris-kritikk: – Kjenner at en har vært ute en vinternatt før

Therese Johaug gjør friidretts-comeback og stiller på Bislett i juni. Der skal langrennsesset løpe 10.000 meter alene, med mål om å slå VM-krav-tiden.

Koronasituasjonen så ut til å legge langrennsstjernens løpedrøm på hylla denne sesongen, men nå har hun bestemt seg for å løpe på Bislett likevel.

Therese Johaug stiller nemlig på startstreken under «Impossible Games» 11. juni.

– Det blir knalltøft, det blir hardt og brutalt, men samtidig utrolig morsomt, sier Johaug til NRK i forbindelse med tirsdagens pressekonferanse på Bislett stadion.

Ifølge stevnedirektør Steinar Hoen har Johaug vært planlagt inn i programmet siden i høst, men at det ikke har vært klart hvilken distanse hun skulle løpe.

– Jeg er veldig glad for at det ble 10.000 meter og ikke 3000, desto lenger, desto bedre for min del, sier hun.

Impossible Games 2020 Ekspandér faktaboks «Impossible Games» på Bislett stadion 11. juni blir et smitteverntilpasset friidrettsarrangement uten publikum. Det er hovedsakelig norske utøvere som stiller, men også noen utenlandske. Stavsprang, menn: Armand Duplantis (Sverige), Renaud Lavillenie (Frankrike), Sondre Guttormsen, Pål Haugen Lillefosse Diskos, menn: Daniel Ståhl (Sverige), Simon Petterson (Sverige), Ola Stuenes Isene, Sven Martin Skagestad Kulestøt, menn: Wictor Petersson (Sverige), Marcus Thomsen 200 meter hekk, kvinner: Nooralotta Neziri (Finland), Annimari Korte (Finland), Isabelle Pedersen, Line Kloster 300 meter hekk, kvinner: Léa Sprunger (Sveits), Sara Slott Petersen (Danmark), Amalie Iuel 300 meter hekk, menn: Karsten Warholm 100 meter, menn: Salum Kashafali, Mathias Hove Johansen, Christian Marthiniussen 600 meter, kvinner: Lovisa Lindh (Sverige), Hedda Hynne 1000 meter, menn: Filip Ingebrigtsen, Håkon Mushom, Andreas Roth 2000 meter, menn:

Team Ingebrigtsen: Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Per Svela

Team Cheruiyot (løper i Kenya): Timothy Cheruiyot, Elijah Manangoi, Vincent Keter, Timothy Sein, Edwin Melly 3000 meter, kvinner: Karoline Bjerkeli Grøvdal 10.000 meter, kvinner: Therese Johaug 25.000 meter, menn: Sondre Nordstad Moen

NM-GULL: Therese Johaug tok et suverent gull på 10.000 meter på Hamar i fjor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kritikk rundt prisnominasjon

Nyheten om at Johaug deltar i «Impossible Games» kommer kort tid etter at det ble kjent at 31-åringen er nominert til prestisjetunge Egebergs Ærespris. Prisen regnes som norsk idretts høyeste utmerkelse og gis til utøvere som har markert seg i to eller flere idretter.

Nominasjonen har skapt debatt ettersom Johaug tidligere har vært utestengt for doping. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener Johaug ikke bør få prisen, mens Dagbladets Esten O. Sæther er totalt uenig.

Selv forteller Johaug at hun hadde hørt rykter om at Skiforbundet skulle innstille henne som kandidat, og at hun synes det er veldig hyggelig. Samtidig virker hun ikke overrasket over kritikken rundt nominasjonen.

– Det er jo som med alt annet. Det er de som er positive og de som er kritiske, så har jeg den historien jeg har. Jeg tar glede i å ha på meg joggesko og løpe på friidrettsbanen og ha på meg langrennsskia og gå i skiløypa og utvikle meg som en idrettsutøver. Det er det som har gjort at jeg har kommet så langt som jeg har gjort, og det er det som er det viktigste for meg.

– Hvor mye mer hardhudet har du blitt de siste årene?

– En kjenner at en har vært ute en vinternatt før. Jeg står trygt og godt i meg selv, og det viktigste for meg er idrettsgleden og det å utvikle seg som en idrettsutøver.

STØTTER JOHAUG: Marit Bjørgen (t.v.) mener Therese Johaug er et flott forbilde for unge og at hun fortjener å få Egebergs Ærespris. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bjørgen mener Johaug fortjener ærespris

Da NRK møtte Marit Bjørgen tirsdag, fortalte Bjørgen at hun synes hennes tidligere langrennskollega bør få Egebergs Ærespris.

– Fordi den saken hennes er helt annerledes enn en vanlig dopingsak. Hun fikk en straff, hun ble trodd på og hun har ikke gjort dette med vilje. Og hun har vært åpen og ærlig om det hele veien. Jeg synes hun er et fantastisk forbilde og en inspirasjon for mange – og fortjener den prisen, sier Bjørgen.

– Hva har du å si til kritikerne?

– Det vil bestandig være kritikere. Det er folk som er uenig, det forstår jeg, men jeg synes hun fortjener den prisen. Og står inne for det.

Lys-hjelp

Egebergs Ærespris skulle egentlig deles ut i juni, men på grunn av pandemien er utdelingen utsatt til høsten. I mellomtiden skal altså Johaug løpe alt hun kan for å klare tiden som vanligvis er VM-kravet på 10.000 meter: 31.50,00.

Johaug må belage seg på å løpe alene, men får hjelp av lys som fartsmålere. Disse vil vise hvordan hun til enhver tid ligger an.

– Det er jo 30 sekunder fortere enn det jeg sprang på Hamar i fjor og det var jo et veldig bra løp. Så det blir hardt, men jeg tror jeg har litt å gå på med åpningsfarten, sier hun og utdyper:

– Jeg sprang veldig fort de første 1000 på Hamar i fjor, som var en gigantisk juniortabbe, så jeg håper å springe litt jevnere runder og kanskje klare å ha litt krutt igjen på slutten.

Da Johaug tok NM-gull på samme distanse i fjor, var tiden 32.20,87. VM-kravet ligger altså et halvt minutt lavere, men et eventuelt krav vil uansett ikke telle siden friidretts-VM er utsatt til 2022.

– Sprang som en gærning

Ingrid Kristiansen har fortsatt den norske rekorden på 10.000 meter med 30.13,14. Også den ble satt på Bislett, i juli 1986. Hun tror Johaug har en god sjanse til å forbedre sin egen personlige rekord og har et klart råd til langrennsløperen.

– Under NM ble hun tatt av klokka og sprang som en gærning. Hun bør løpe mer jevnt og ikke se på den, mener Kristiansen.

Det er allerede kjent at Karsten Warholm skal prøve å slå verdensrekordtiden på 300 meter hekk under «Impossible Games». Samtidig skal Karoline Bjerkeli Grøvdal prøve å sette norsk rekord på 3000 meter.

I tillegg skal både Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen løpe 2000 meter. Sammen med Narve Gilje Nordås og Per Svela utgjør de Team Ingebrigtsen som skal konkurrere mot Team Cheruiyot som løper distansen i Kenya.