Johaug og treneren lo av profilenes høyde-utspill: – Jeg vet de har fått kjørt seg

– Jeg måtte flire godt, sier Therese Johaug.

– Det de gjør, for å være ærlig, jeg kunne ikke brydd meg mindre, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Strålende forhold

Mens de to og resten av både dame- og sprintlandslaget oppholder seg i et strålende solskinn på 1800 meters høyde i den italienske byen Livigno i Nord-Italia kan de konstatere at de er i ferd med å få nok et godt opphold i OL-høyde i treningsbanken.

Været har vært upåklagelig. Øktene har gått knirkefritt. De har til og med fått gått litt på ski på snø i en løype som blir lengre og lengre for hver dag som går. Damene reiser onsdag videre til Val Senales. Der er det også spådd topp vær- og treningsforhold oppe på breen.

I den settingen virker det som det nesten ikke er noe som er bedre å svare på enn sist ukes store tema i langrennsleiren.

RUNDE PÅ RUNDE: For Johannes Høsflot Klæbo (venstre) og lagkompis Erik Valnes, her i den lille skiløypen i Livigno i Italia. Foto: Torstein Bøe / NTB

Skeptiske allroundere

Allroundlandslaget droppet nemlig sesongens andre høydeopphold. De hadde i stedet samling i Oslo i lavlandet. Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Emil Iversen var blant dem som trakk frem for mange minuser og risiko ved å reise til Italia sent i oktober.

Holund var blant annet skeptisk til treningsforholdene. Røthe mente det ikke var veldig gunstig av smittevernårsaker å reise med gondol opp og ned til skiforholdene på breen.

Føler høydetrening er det som skal til

Men dagen etter de uttrykte skepsis, ble allrounderne rammet av kjølig vær, snøfall og sludd under Oslo-samlingen.

– Jeg måtte flire godt da gutta våknet til snø og litt vanskelige barmarksforhold i Oslo. Da flira jeg godt når jeg kunne ta på meg rulleskia og gå i sola her, sier Johaug og smiler.

– Hva synes du om det de sa?

– Guttene for stå for det de sier selv og sine prioriteringer. Jeg og laget mitt fokuserer på vårt og har hele tiden følt at høydetrening er det som skal til for at vi skal prestere i OL, men har full respekt for at andre velger sitt program, men vi gjør det vi har trua på.

STRÅLENDE FORHOLD: Therese Johaug, her før tirsdagens rulleskiøkt i Livigno. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Kunne ikke brydd meg mindre

Klæbo sier det helt sikkert er «flere veier til Rom». Han vil ikke være skråsikker og påstå at han selv har fasitsvaret på hva som er best å gjøre frem mot OL. Men han føler seg trygg på sin egen vei og det som er riktig for å ha sine beste dager under lekene i februar.

– At andre gjør andre valg, er opp til dem. Jeg gjør det jeg tror er riktig. Det de gjør, for å være helt ærlig, jeg kunne ikke brydd meg mindre om.

SAMLER TRENINGSTIMER I HØYDEN: Johannes Høsflot Klæbo, her i den korte skiløypen i Livigno tirsdag. Foto: Torstein Bøe / NTB

Han forteller at sprintlandslaget har fått trent fantastisk bra de siste to ukene.

– Og det er en risiko å reise hit, men jeg er ikke interessert i å «safe inn» på noe vis. Jeg gjør det jeg tror er riktig for at jeg skal gå fortest i februar. At de velger annerledes, er helt greit for min del.

– Jeg har full forståelse for at vi har forskjellige syn, tanker og planer. Høyden er individuell og sånn skal det være. Jeg håper at det de gjør er like riktig som det jeg gjør, og svaret får vi i OL, sier han.

– Nesten for godt til å være sant

Landslagstrener for damene, Ole Morten Iversen, er på plass i solfylte Livigno og flirer godt når NRK tar opp allroundernes skepsis til et siste høydeopphold før sesongen braker løs.

– Det ble jo litt artig, jeg vet de har fått kjørt seg da de begynte å skylde på været. Det var nesten for godt til å være sant. Det er ikke noen fasit på dette med valg av høyde, men det viktigste er å gjøre ting man har tro på.

– Så var det en del av guttene som følte de hadde behov for å argumentere mer enn de hadde trengt, sier Iversen, og smiler enda litt mer.

– Therese lo godt, sier hun...

– Jeg tror det var flere som gjorde det. Fra spøk til side, guttene gjør sine valg og de gjør det som passer dem best, sier Iversen.