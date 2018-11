– Jeg klarte det, utbrøt en glad Therese Johaug etter å ha gått i mål.

– Det var veldig spesielt å gå her i dag. Det er så utrolig godt å komme tilbake igjen til langrennsfamilien. Å komme opp hit og møte alle jeg har gått sammen med i mange år, å høre brølene i løypa og sekunderingene. Det var en spesiell følelse.

Johaug vant i suveren stil, mens Ingvild Flugstad Østberg endte 23,9 sekunder bak og tok annenplassen. Fra henne skilte det 35,9 sekunder ned til treer Kari Øyre Slind.

Frem mot mål ble skiløperen heiet frem av foreldre og familie som hadde møtt opp for å støtte Johaug.

– Det varmet virkelig morshjertet mitt i dag, sa moren Gro Johaug

– En tøff tid

Hun forteller at tiden etter Therese Johaugs utestengelse fra idretten har vært tøff for hele familien.

– Ja, det har vært en tøff tid, men vi har stått sammen og vi har støttet Therese. Og Therese har hele tiden sagt at hun vil bevise for seg selv at hun skulle klare å stå på startstreken. Det klarte hun i dag og det klarte hun med glans. Vi gleder oss veldig på hennes vegne i dag.

– Gratulerer med kjempeinnsats de to årene her, det har vært virkelig stort gjort av deg å klare å holde ut og jeg gleder meg virkelig på dine vegne i dag, sa en gråtkvalt mor til Therese etter seieren.

Therese Johaug sammen med foreldre og søster etter seieren. Foto: Anders Skjerdingstad

Sterkt inntrykk

Ordene gjorde sterkt inntrykk på Therese Johaug, som måtte kjempe med tårene da hun hørte på NRK-intervjuet med moren.

– Det er en stor dag og kjempemoro å få se Therese med startnummer på brystet igjen. Det er ingenting som varmer mer enn det etter de to og et halvt årene her, fortalte faren Thorvall Johaug.

En rørt lillesøster Veronica Johaug hadde sett frem til denne dagen i lang tid.

– Det var skikkelig moro at hun endelig fikk startnummer på brystet igjen og fikk gå. Dette vet jeg at hun har sett frem til selv og. Det å endelig være i gang igjen, og lade opp mot verdenscupen neste helg.

Revansjelysten Johaug

Therese Johaug hadde ikke deltatt i det man kan kalle seriøs konkurranse siden hun vant NM-tremila på Beitostølen 1. april 2016. Siden har det meste av livet til Johaug handlet om leppekrem, dopinganklager og etter hvert soning av dommen på 18 måneders utestengelse.

Fredag var det derfor en revansjelysten langrennsløper som stilte til start på Beitostølen. Allerede etter noen få kilometer ledet hun klart og etter seks kilometer hadde hun på et tidspunkt opparbeidet seg over ett minutts ledelse.

– Therese Johaug er tilbake i toppform, sa NRKs kommentator Jann Post.

– Jeg tror de andre må glemme å konkurrere med Therese Johaug her, utbrøt NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

En innbitt Johaug var tydelig innstilt på å vise at hun var tilbake i langrennssirkuset.

– Det var vanvittig moro. Jeg var nervøs før start, men når jeg først kom i gang ville jeg egentlig ikke at det skulle være ferdig. Jeg kunne gått en runde til jeg, sa en strålende fornøyd Johaug etter målgang.