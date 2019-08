Johaug, som stod over onsdagens 60 kilometer under Blinkfestivalen, viser dermed at hun er i storslag før hun på søndag skal løpe 10 000-meter under NM i friidrett.

Under det 7,5 kilometer lange motbakkerennet Lysebotn opp var hun 28 sekunder foran tiden fra i fjor, som lød på 31,46.

Ingvild Flugstad Østberg, som ble nummer to, var hele 2,49 bak Johaug. Den finske skiskytteren Kaisa Mäkäräinen ble nummer tre, 4,12 bak Johaug.

Topp fem fra Lysebotn opp:

1. Therese Johaug, 31:18

2. Ingvild Flugstad Østberg, 34:07

3. Kaisa Mäkäräinen, 35:30

4. Anna Netsjajevskaja, 36:22

5. Ragnhild Haga, 36:37

18 år gamle Helene Marie Fossesholm imponerte også, da hun ble nummer åtte. Fossesholm var blant annet bare fem sekunder bak Krista Pärmäkoski. Av de norske skiskytterne var Tiril Eckhoff raskest opp. Eckhoff ble nummer ti, 6,26 bak vinnertiden.

Se høydepunktene fra dagens Lysebotn opp her eller på NRK1 fra klokken 22.00 i kveld.