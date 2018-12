– Boom! Idretten går opp og ned. Det er utrolig moro at Ingvild tok tredjeplassen i dag, at vi kan være med å kjempe litt mot svenskene og vise litt bredde i laget også.

Slik reagerte Therese Johaug på Expressen-kommentator Thomas Petterssons uttalelser lørdag etter søndagens seier og Østbergs tredjeplass.

– Uten Therese Johaug er Norge ille ute, slo Petterson fast overfor NRK lørdag.

For på søndagens jaktstart i klassisk var det norsk dominans, både på pallen, og i løypen. Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg gikk nærmest identisk i tid, og knuste de svenske storhåpene Ebba Andersson og Charlotte Kalla i sporet.

– Det er harde konklusjoner etter halvannen verdenscuphelg, sa Østberg til NRK om Pettersons uttalelser.

Hun mener at de norske langrennsjentene nærmest får pepper fra den svenske leiren uansett hva de foretar seg.

– Er vi veldig mange norske oppi der er det for stor dominans, er vi tre og bakover er det for dårlig. Det sitter ikke så dypt, men det er kjempedeilig å være to på pallen i dag

PALLEN: To norske og en svenske var på pallen på Lillehammer søndag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Nære dobbelt norsk

– Jeg gjorde det som jeg hadde bestemt meg for, sa Johaug til NRK etter løpet.

Det var duket for en virkelig duell mellom Johaug og Kalla på søndagens jaktstart i klassisk stil i minitouren på Lillehammer når de to storkanonene skulle gå ut med to sekunders mellomrom.

Men verken Kalla eller noen andre kunne gjøre noe med en suveren Therese Johaug.

SEIER: Det ble en knusende seier for Therese Johaug.

Men det var ikke bare Johaug som tuktet Kalla i løypene på Lillehammer i dag. Også Ingvild Flugstad Østberg hadde en strålende dag i sporet, hentet inn Kalla og gikk ifra.

– Jeg er så glad på Ingvild sine vegne. Nå er det vi som har to på pallen, sa Johaug og siktet til at svenskene har hatt to på pallen fredag og lørdag.

Og hadde løypene på Lillehammer vært hundre meter lenger kunne også Østberg hentet igjen stjerneskuddet Ebba Andersson som tok andreplassen bare sekundet foran.

– Jeg er veldig fornøyd med løpet i dag, sa Østberg til NRK etter løpet.

Parkerte konkurrentene

Men ingen kunne gjøre noe med 30-åringen fra Dalsbygda. Allerede etter passering på 2,2 kilometer slo Johaug til og dro ifra Kalla.

Og for hvert eneste passeringspunkt økte avstanden ytterligere. Når de var gått halvveis hadde de få meterne blitt til over seks sekunder.

STAKK: Allerede tidlig i løpet parkerte Johaug konkurrentene bak seg.

I mål kom Therese Johaug i ensom majestet.