VM-varmen ga Johaug betennelse – må trekke seg fra verdenscupfinalen

Norges Skiforbund fortalte om skaden i en pressemelding lørdag formiddag.

– Dette går bra, men jeg må hvile hånden noen dager, sier Johaug selv i pressemeldingen.

Johaug tok som kjent fire gull under VM i Oberstdorf, som for kvinnenes del ble avsluttet for nøyaktig en uke siden.

Hun var dermed klar favoritt i verdenscupfinalen i sveitsiske Engadin, der det er 10 km klassisk fellesstart lørdag og 30 km jaktstart i fristil søndag.

Kvinnenes 10-kilometer starter 15.30, mens herrene går 15 km klassisk fellesstart kl. 11.40. Begge rennene sendes på NRK 1 og kan følges i vårt Vinterstudio på nett.

Årsak: VM-varmen

Landslagslege Remi Andersen forteller at betennelsen indirekte skyldes det varme VM-været i Oberstdorf, og forklare det på følgende måte:

– Therese går vanligvis med litt tjukke hansker som polstrer godt på håndleddet. Da ble det tynnere hansker og et litt annet håndtak for å tilpasse hanskene. Når man får litt nytt utstyr med langvarig belastning, kan det gi litt irritasjon eller lett betennelse.

PEKER PÅ VARMEN: Landslagslege Remi Andersen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Ifølge legen er betennelsen allerede i bedring, og Johaug har trent alternativt denne uka

– Hun har vært veldig flink til å avlaste og gå litt uten staver og løpe. Det er det som er fornuftig. Når kroppen har litt smerter, er det et tegn på at den ønsker å få litt ro, sier han.

Ifølge Andersen kunne Johaug også gått helgens konkurranser, men velger å ikke risikere en forverring av skadesituasjonen.

– Hun var på ski i går, og når hun tilpasser det, går det bra å trene. Men i løypa her er det veldig mye staking, så det ville vært for tøff belastning, konstaterer han.

«Tiltufsad» Karlsson

Johaugs skade innebærer at de to beste distanseløperne fra VM nå er ute av verdenscupfinalen. Svenske Frida Karlsson, som tok to sølv og en bronse i VM, har trukket seg på grunn av skaden hun pådro seg i et fall i VM-tremila.

Karlsson har fortsatt ikke fått noen endelig diagnose

– Jeg tror, eller fysioen tror, at senen med tommelen som feste på midten av underarmen har blitt litt «tiltufsad», sa Karlsson til NRK fredag.

– Den blir bedre og bedre, synes jeg. Men den er ikke helt bra. Jeg har avlastet den og gått med én stav. Jeg kan røre tommelen mer og mer, men det er fortsatt litt vondt. Så vi får se hva det viser seg at det er, sa Karlsson.

Jessie Diggins fra USA har allerede vunnet verdenscupen, uavhengig av helgens finale.

Her kan du se fallet som forårsaket Karlssons skade: