Johaug må forklare seg i slutten av januar

– De muntlige forhandlingene vil være nokså like en ordinær rettssak. Advokatene vil gjøre rede for sine syn på saken. I tillegg vil partene få avhøre de vitnene de ønsker å føre i saken, sier Ivar Sølberg, leder for domsutvalget i idrettsforbundet, til NRK.

Partene i saken er Stiftelsen Antidoping Norge og Therese Johaug.

De muntlige forhandlingene skjer altså mellom 25. og 27. januar på Ullevaal stadion. Det er domsutvalget i idrettsforbundet som til slutt skal komme med en dom i saken.

– Avgjørelse etter tre uker

ADVOKAT: Johaug-advokat Christian Hjort. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Domsutvalget bør ha en avgjørelse klar i løpet av to til tre uker etter den muntlige høringen, sier Sølberg.

– Hvor krevende er denne saken?

– Saken er ikke først og fremst krevende for oss, men for andre involverte, svarer Sølberg.

Lederen for domsutvalget forteller at påtalebegjæringen ble sendt til Johaugs advokat, Christian Hjort, med tidsfrist 9. januar. Det er først da det blir kjent hvilke vitner advokaten vil bruke.

Det var Dagbladet som omtalte saken om høringen.

Johaug fokuserer minst mulig på dopingsaken

Johaug testet positivt for det forbudte stoffet clostebol 16. september, men hun har ikke erkjent å ha gjort noe galt. Langrennsstjernen brukte kremen Trofodermin etter anbefaling av landslagslegen, ifølge hennes egen forklaring.

I slutten av november ble det kjent at Antidoping Norges påtalenemnd har lagt ned påstand om å utestenge Therese Johaug i 14 måneder.

NRK møtte Therese Johaug i forrige uke. Da var langrennsstjernen klar på at hun prøvde å tenke minst mulig på det som kommer til å skje.

– Jeg har lært at jeg må fokusere på det jeg kan gjøre noe med. Det jeg kan gjøre noe med, er å trene godt og forberede meg best mulig. Om dommen blir det ene eller andre, får jeg ikke gjort noe med det, sa Johaug.

– Vil du godta straffen?

– Jeg må bare forholde meg til den straffen som kommer. Og så får jeg ta en videre vurdering, svarte langrennsløperen.