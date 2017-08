Johaug-konkurrent: – Den nye dommen er mer korrekt

– Jeg føler den nye dommen er juridisk mer korrekt enn den første. Vi snakker tross alt om et veldig alvorlig brudd på dopingreglementet. Anabole steroider er ansett som det verste dopingmiddelet. Det var ikke en liten forseelse, sier Aino-Kaisa Saarinen i et intervju med YLE.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket dommen på 13 måneders utestengelse fra Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

Tirsdag konkluderte CAS: Johaug blir utestengt i 18 måneder og går glipp av kommende OL-sesong.

Voldgiftsretten er klinkende klar på at Johaug burde gjort egne undersøkelser av leppekremen utover å forhøre seg med lege.

Saarinen støtter denne argumentasjonen.

Gråtkvalt Johaug om dopingdommen Du trenger javascript for å se video.

– Må ta konsekvensene

– Det står klart i reglene at utøveren er ansvarlig og ikke kan skylde på noen andre enn dem selv. Hun er en toppidrettsutøver og er fullt klar over reglene – det er vi alle. Det er vanskelig for meg å tro at dette kommer som noen overraskelse på utøvere, sier Saarinen.

Johaug selv mener hun er blitt urettferdig behandlet i saken.

Både langrennsstjernen og skiforbundet mener straffen er urimelig. CAS og domsutvalget har slått fast at krembruken ikke var prestasjonsfremmende.

På spørsmål om Saarinen synes synd på Johaug, svarer hun:

– Vel, ja. Det er selvsagt veldig trist. Men hvis du bryter reglene, må du ta konsekvensene.

– Hvis du går fristil i et klassisk skirenn blir du diskvalifisert, uansett hvor mye du sier at du ikke mente det. Jeg tenker at dette er det samme, sier Saarinen.

– Nordmenn lever i en boble

Også norske eksperter og kommentatorer har vært delte i synet på CAS-dommen. Der noen mener straffen er urimelig, mener andre at den er i tråd med reglementet.

Internasjonale eksperter har imidlertid vært langt mer kritiske.

Den finske idrettsjuristen Olli Rauste forventet at CAS ville behandle saken som «betydelig uaktsomhet» og gi 24 måneders utestengelse.

– Eksperter overalt bortsett fra i Norge mener dette handlet om «betydelig uaktsomhet». Det føles som om nordmenn lever i sin egen boble og ikke er i stand til å se misgjerninger i Johaugs handlinger, sier Rauste til YLE.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner, som er blant ekspertene Rauste sikter til, er totalt uenig med sin kollega.

– Jeg er helt uenig i de vurderingene han gjør, fordi undersøkelsesplikten til Johaug ble oppfylt da hun gjentatte ganger ba om legens forsikring om at salven var trygg og ufarlig å bruke. Jeg vil si det hadde vært annerledes hvis det handlet om en lege med en annen CV enn Bendiksen, som er en av verdens beste idrettsleger. Jeg mener man ikke kan forvente at det stilles kritiske spørsmål til hans vurderinger, sier Kjenner.