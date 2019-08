– Jeg lurte på om det var noe galt med klokken. Det var kanskje litt vel offensivt å ha det tempoet, men jeg kjente meg veldig bra. Da tenkte jeg bare, nei søren, nå prøver jeg, sier Johaug til NRK.

Selv om det var uvant å konkurrere uten ski på beina, gjorde Johaug nøyaktig det samme som hun pleier i langrennsløypa:

Festet grepet fra start. Planen var egentlig å løpe åpningsrunden på 77 sekunder, men Johaug smelte til med 68 sekunder i stedet for. Hun tror ikke at dette er noe hun vil gjøre igjen dersom det blir et nytt baneløp.

– Nei, jeg tror ikke det, men en må prøve, må en ikke? Også lærer en av feilene sine. Det er ikke sikkert jeg hadde sprunget fortere dersom jeg hadde sprunget roligere i starten, forteller Johaug.

– Vi lurte på om hun var fartsblind og sveiseblind, sa NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, etter den ekstreme åpningsrunden.

Maria Sagnes Vågan hang med noen få runder, men så bare seilte Johaug i fra.

Dalsbygd-kvinnen brukte sin enorme kapasitet til å parkere løpespesialistene, og tok igjen alle løperne med en runde eller mer. Flere ble tatt igjen med to runder. Johaug kom til slutt i mål på tida 32.20,87.

Se Therese Johaug sitt 10 000m løp i NM-friidrett Du trenger javascript for å se video.

Rekordtempo

Hun er dermed femte raskest på distansen i Norge noensinne. Samtidig vinner hun med den raskeste 10.000-meteren i et NM siden distansen ble innført som NM-øvelse (!).

Norges raskeste på 10.000 meter Ekspandér faktaboks 1. Ingrid Kristiansen 30.13,74

2. Susanne Wigene 30.32,36

3. Karoline Bjerkeli Grøvdal 31.23,45

4. Gunnhild Halle Haugen 31.47,89

5. Therese Johaug 32.20,87

Maria Sagnes Wågan fra Tjalve løp inn til en annenplass på tiden 34.47,35, mens Vidar-løper Runa Skrove Falch ble nummer tre. Hun var i mål på tiden 35.26,25.

– Det var utrolig moro å springe og prøve seg. Jeg hadde håpet på å slå persen min og det klarte jeg. Det ble bestemt for to uker siden, i Aspen, at jeg skulle løpe, sier Johaug til NRK.

OVERLEGEN: Therese Johaug fikk med seg Maria Sagnes Vågan i starten, men endte opp med å parkere all motstand på 10.000-meteren i NM. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Johaug hadde en knallsterkt åpning på løpet. Om den sier hun:

– Starten var kanskje urutinert. Jeg følte meg så lett og fin. Jeg tenke bare at jeg skulle prøve og at hvis jeg gikk på en smell, så gikk jeg på en smell. Jeg fant rundetidene etterhvert. Det var moro.

– Nå er du femte raskest gjennom tidene i Norge?

– Løpeteknikken var ikke helt tilstede. Jeg har ikke hatt en økt på bane på elleve år. Men jeg er kjempefornøyd. Det var utrolig moro å prøve seg i en annen idrett.

Filip Ingebrigtsen løp inn til gull på 800 meter i NM en drøy halvtime senere. Han var imponert over skiløperens prestasjon, men påpeker at han selv aldri ville åpnet så hardt.

– Det er typisk skiløpere og fotballspillere. De er vant til å kunne ta pauser, så når de finner ut at de må holde tempoet oppe sammenhengende, så får de litt sjokk. En må spare litt mer krefter dersom en skal holde helt inn.

– Hun har kanskje lært nå?

– Ja, det spørs det. Hun glemmer fort, sier Ingebrigtsen smilende.

Vurderer å løpe neste år

– Ga det mersmak?

– Ja absolutt. Stemningen er helt rå her på Hamar. Kanskje jeg skal prøve meg neste år også? Tida gikk overraskende fort selv om det var 25 runder.

Therese Johaug fikk sekundering gjennom hele løpet i ettermiddag. Treneren hennes, Pål Gunnar Mikkelsplass, sto i svingen med et skjema med tider, og ropte rundetider til Johaug underveis.

SEKUNDERING: Trener Pål Gunnar Mikkelsplass sekunderte Johaug hver runde. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Den første runden gikk vel 10 sekunder raskere enn vi hadde lagt opp til, men det ser heldigvis ut til at det har stabilisert seg litt. Men vi hadde ikke planlagt en slik fart, nei, sa han til NRK underveis.

Johaug bør nå ha gode muligheter på å kunne kjempe om årets Egebergs ærespris - som deles ut til utøvere som har gjort det skarpt i mer enn én idrett.

– Det viktigste for meg var å prøve meg på en 10 0000 meter og ta personlig rekord. Det var det som var målet mitt i dag, sier Johaug når hun blir spurt om prisen.

Johaugs tidligere lagvenninne Kristin Størmer Steira vant prisen i 2011 for god innsats i friidrett og langrenn, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen gjentok bedriften i 2015.