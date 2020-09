Johaug knuste Bjørgen i comebacket

Testløpet på rulleski gikk fra Årnes i Sørkedalen til Tryvannstårnet, og ble arrangert av Team Ragde Eiendom.

I motbakkeløpet endte Marit Bjørgen rundt to minutter bak venninnen, Therese Johaug, i mål. Likevel mente Johaug at Bjørgen gjorde et veldig godt løp.

– Det er ikke langt unna. Jeg tok i alt jeg kunne, sier Johaug.

Nerver før start

Marit Bjørgen (40) kunne tidligere i år melde at hun er klar for et aldri så lite langløpseventyr for brødrene Anders og Jørgen Aukland sitt Team Ragde Eiendom.

I dag var comebacket et faktum. Et testløp på rulleski i regi av langløpslaget.

– jeg er litt uvel, jeg er det. Men jeg har det i meg ennå, så nå får vi se om Johaug tør å stille til start, sier Bjørgen og ler før start.

Marit Bjørgen har vært ute av gamet i over to år. Sist hun deltok i en konkurranse var under NM i Alta april 2018 Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Litt forsinket, men Therese Johaug tok Bjørgen sin utfordring.

– Er du redd for å tape?

– Du vet aldri, Bjørgen har trent, sier Johaug.

– Hvor mange minutt regner du med å slå ho med?

– Minutt? Nei, altså hallo. Vi får ta resultatet når vi kommer i mål. Hun kommer til å stake bra opp der. Men jeg satser jo fortsatt, så bør vel kanskje slå hun, sier Johaug.

Sist Bjørgen og Johaug møtte hverandre i en konkurranse, var under Oslo Skishow i juni 2015. Johaug kjente i likhet med Bjørgen på nervene.

SPENTE FØR START: Marit Bjørgen og Therese Johaug hadde nerver før dagens testløp. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Jeg kjenner det selv. Når det er mot Bjørgen, så kommer nervene, sier Johaug.

– Positivt overrasket

Selv om Johaug var overlegen, så var hun mektig imponert over den tidligere lagvenninnen.

– Det er rått. Det er ikke annet å si. Hun har vært ute av sirkuset i to år og trening er ferskvare. Selv om hun har gått fort før, så må det legges ned en jobb. Jeg synes Marit går bra. Jeg er jo toppidrettsutøver, så jeg burde jo slå henne, sier Johaug.

Bjørgen er også ganske fornøyd, og føler at hun ligger greit i rute med tanke på vinteren som kommer.

– Jeg synes det har gått bra i høst. Jeg har vært med på noen av langturene sammen med gutta på Team Ragde og jeg har fått positive svar. Jeg har fått positive svar, men jeg har ikke noen anelse om hvordan nivået er på damesida. Så jeg vet ikke hvor fort man må gå, sier Bjørgen.

I målområdet stod også NRKs skikommentator, Torgeir Bjørn. Han mener dagens resultat var forventet med tanke på at det var så mange motbakker. Han har likevel tro på Bjørgen inn mot vinteren.

Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Marit har jo et kjempegodt grunnlag fra før. Hun viste litt annerledes teknikk enn det Therese hadde. I det Therese fløy litt lett opp, så var det tunge drag over Marit, men den «poweren» der er jo noe hun trenger i lange løp utover vinteren. Nok lange økter, så er hun i toppen i langløp også, sier Bjørn.