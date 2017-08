Johaug invitert til å spille årets kjendiskamp under Norway Cup

– Vi takket nei på et tidlig tidspunkt, opplyser Johaugs manager Jørn Ernst til NRK.

Langrennsesset er suspendert etter å ha levert en positiv dopingprøve i fjor høst. Det er også grunnen til at hun takket nei til å stille opp på Norway Cup.

TAKKET NEI: Manager bekrefter at Johaug ble invitert til årets kjendiskamp. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hun kan ikke være med på grunn av reglementet hun er underlagt i forbindelse med utestengelsen, sier Ernst, og legger til at hun likevel fortsatt inviteres til en del løp og arrangementer.

– Bare en morsom greie

– Johaug er suspendert fra alle Norges idrettsforbund-arrangementer. Denne kampen er bare en morsom greie, sier Lucy Thoresen, pressesjef i Norway Cup.

Hun presiserer at det er MOT og Right to play som inviterer deltakere til den årlige kjendiskampen. Johaug er Right to play-ambassadør.

– Vi forholder oss til de dommene som finnes, men Johaug har ikke fått en skikkelig dom ennå, forklarer Thoresen.

Hun legger til at Norway Cup forsøker å holde reglene selv om kampen er uhøytidelig.

– Det kommer politikere som Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, så det er viktig å ha det etiske på plass, fortsetter hun.

Forbudt å delta på oppvisningsarrangementer

Lars Vestad, informasjonsrådgiver i Antidoping Norge, henviser til WADA-koden på spørsmål om det kunne ha blitt problematisk om Johaug hadde stilt til start. I punkt 10.12.1 står det at det er ulovlig for suspenderte utøvere å delta på blant annet oppvisningsarrangementer.

– Vi har tidligere hatt stands på Ekebergsletta under Norway Cup, og vi har vært innom og testet. Det er noe vi kan komme til å gjøre i fremtiden også, sier Vestad om Antidoping Norges forhold til verdens største fotballturnering for barn og unge.