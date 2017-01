– Det har enormt stor betydning for min del. Får jeg 12 måneder kan jeg konkurrere fa Beitostølen, men blir det 14 måneder, mister jeg hele forsesongen og oppladningen til OL, sier Johaug.

Den norske skistjernen startet ved 13-tiden sin forklaring for domsutvalget. Johaug snakker rolig og tydelig, men stemmen brister flere ganger spesielt når hun snakker om tida etter hun fikk sjokkmeldingen.

Hun tar til tårene når hun snakker om hva hun går glipp av som langrennsløper som følge av den positive dopingprøven.

JOHAUG-ADVOKAT: Johaug og advokat Christian Hjort. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg mister langrennsfamilien min, jeg mister matchingen mot de andre jentene, jeg mister kompetansen, jeg mister konkurransene og det jeg jobber for hver eneste dag, og jeg har delvis i denne perioden mistet gleden av å holde på med ski, som er det aller viktigste for meg, sier Johaug og legger til:

– Det kommer et VM nå som har vært det største målet mitt denne sesongen, og som jeg er livredd for å miste, sier hun mens tårene triller.

Fikk spørsmål om 16 måneders utestengelse

Hun sitter på et lite bord rett foran de tre dommerne i salen. Hun har fått lov til å ta med seg et notatark for å kunne gi en nøyaktig forklaring. Dette dokumentet bruker hun imidlertid lite.

Både Christian Hjort og dommer Ivar Sølberg har i løpet av denne timen stilt henne en rekke spørsmål. Når Sølberg stiller spørsmål om hvilke konsekvenser det får for Johaug dersom hun skulle fått 16 måneder, svarer hun kontant:

– Da mister jeg hele OL. Fordi OL starter i midten av februar. Da har jeg ingen mulighet til å kvalifisere meg.

– Jeg skrek

Christian Hjort startet med å spørre skistjernen om hun kan gjøre rede for dagen da hun fikk beskjeden om den positive prøven.

– Jeg var på kjøkkenet da jeg fikk vite det. Jeg hadde støvsugd og så at jeg hadde ubesvart anrop fra Vidar Løfshus. Jeg så også at jeg hadde fått en melding fra Antidoping Norge med et passord til en skrivebeskyttet mail, sier Johaug.

28-åringen forklarer at Løfshus ønsket å hente henne med en gang.

– Jeg husker at jeg skrek at han måtte si hva som hadde skjedd. Han sa at han kom opp til meg. Jeg la på og sto og hylte. Jeg tok passordet og logget på mailen min og så at jeg hadde avlagt en positiv dopingprøve, sier Johaug og legger til:

– Jeg hylte. Nils Jakob hadde vært på butikken og skulle komme hjem, og han hørte hyl da han gikk opp trappene. Jeg var i sjokk, jeg klarte ikke å tenke klart i det hele tatt, sier Johaug.

Møtt av blitsregn

Langrennsstjernen er den femte personen som har fått slippe til under høringen i Brann-losjen på Ullevaal. Hun hadde frem til dette sittet rolig mellom advokatene sine på et bord til venstre for de tre dommerne.

Den norske skistjernen var på plass klokka 08.44, og ble hun kort tid etter møtt av et voldsomt blitsregn fra pressefotografenes kameraer. 28-åringen satt rolig mellom sine advokater og kikket forbi alle kameralinsene.

Under de første timene av den muntlige høringen har det blant annet Antidoping Norge avslørt hvor stor konsentrasjon av clostebol som ble funnet i dopingprøven til Johaug.