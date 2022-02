Treneren vil ha Weng-svar mandag: – Begynner å bli utålmodig

Mens Simen Hegstad Krüger har avlagt sin første negative test etter covidsykdom og nå håper å rekke OL-femmila, er det fortsatt usikkert om det kan bli aktuelt for Heidi Weng å reise til Beijing.

– Jeg har sagt at jeg ønsker en avklaring mandag på om det er aktuelt, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til NRK.

Han påpeker at covid-testene vil vise om det er praktisk mulig. Deretter blir det et spørsmål om Weng ønsker å dra til OL. Iversen er også usikker på om det i så fall kun er den avsluttende tremila som er aktuell, eller om Weng kan rekke lagsprinten og eventuelt stafetten.

– Skal det være aktuelt for Heidi å reise, tror jeg testene må være sånn at det er rimelig stor sikkerhet for at hun slipper inn i Kina. Men jeg begynner å bli litt utålmodig. Jeg er snart avhengig av en avklaring, sier Iversen.

Heidi Weng vant Tour de Skis avslutningsetappe og er åpenbart en løper det norske kvinnelaget trenger utover i OL.