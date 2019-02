Johaug frykter russerne i mesterskap-comebacket

Norges største langrennsstjerne gjør for tiden de siste forberedelsene før det braker løs i VM i Seefeld om seks dager. Der frykter hun det russiske laget.

– Både (Julija) Belorukova og (Natalja) Neprjajeva har gått utrolig bra så langt, så vi skal være obs på Russland, de blir knalltøffe. Sånn sett er det ganske åpent, i hvert fall på stafetten, sier hun.

Forberedt på å bli slått

Therese Johaug har vært uslåelig siden comebacket denne sesongen, og dama fra Dalsbygda har vunnet alle distanserennene hun har stilt opp i. Likevel er hun klar på at rennene skal gås før medaljene deles ut.

– Plutselig blir jeg slått og er halvminuttet bak, så det er bare å nyte det mens man kan. Jeg er veldig bevisst på at det ikke bare er å hente medaljer eller førsteplasser. Når vi starter i Seefeld nå så spisser alle formen. Jeg er forberedt på at jeg kan bli slått og jeg er forberedt på at det kan gå bra.

UBESEIRET: Therese Johaug er ubeseiret på distanserenn denne sesongen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Usikker på duatlon

Til tross for den enorme dominansen denne sesongen og det faktum at 31-åringen både er norsk mester og har et VM-gull på distansen, er hun usikker på 15 km duatlon som gås lørdag 23. februar.

– Jeg satser mest på 10 km og tremila, så føler jeg meg kanskje litt utrygg på duatlon. Men jeg går for å vinne, selv om jeg vet at mange av de andre kommer i form og at det ikke bare er å hente noe som helst der. Målet mitt er medalje.

Pål Gunnar Mikkelsplass, som trente Therese Johaug i tiden da hun var utestengt, er på plass i Seiser Alm sammen med henne.

STØRST SJANSE: Pål Gunnar Mikkelsplass sier at dersom Johaug gjør alt rett fram til VM, har hun større sjanse enn de andre til å vinne. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Jeg synes det ser veldig bra ut. Hun må gjøre alt rett hver dag fram til start, men da har hun, ut ifra det som har skjedd så langt, en større sjanse enn de andre.

Lover ikke flere mesterskap

Selv om Johaug måtte stå over det som kunne blitt hennes tredje OL i Pyeongchang på grunn av utestengelsen, har hun ikke bestemt seg for om hun skal satse mot Beijing 2021.

– Det er veldig vanskelig å si. Jeg tar det mesterskapet her først, og så hadde det vært veldig morsomt å gå et OL i Beijing, men motivasjonen må være der og jeg må være på hugget for å legge ned den treningen som skal legges ned for å komme dit.