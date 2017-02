Johaug fjernes fra smøretraileren: – Ingen symbolsk handling

I FORBUNDET: Espen Bjervig. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dopingdommen på 13 måneder gjør at Norges Skiforbund har bestemt seg for å fjerne Therese Johaug fra bildet som omkranser smøretraileren.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

– Selve designet på traileren er folie. Så det som blir gjort nå frem til Therese er på laget er at vi bruker en nøytral bakgrunn og limer den over portrettet hennes, sier administrasjons- og markedssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig til NRK.

Ville vente på en dom

Johaug har prydet smøretraileren gjennom hele høsten, selv om hun har vært suspendert fra trening og konkurranse med langrennslandslaget.

Under verdenscupåpningen i Ruka var det flere som reagerte på at den suspenderte utøveren prydet traileren og mente bildet burde fjernes.

UTESTENGT I 13 MÅNEDER: Therese Johaug. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Bjervig forteller at forbundet ønsket å vente til en eventuell dom understreker at dette er en ren formell handling etter at Johaug fikk dommen for snart to uker siden.

– Vil ikke at Johaug skal føle seg utstøtt

– Vi har vært veldig opptatt av at Therese skal bli godt informert om dette og på ingen måte skal føle seg utstøtt. Dette er ingen symbolsk handling, det er en praktisk handling, sier Bjervig.

– Har noen av sponsorene deres reagert på dette?

– Alle er informerte om det og har forståelse for at dette er en naturlig konsekvens.

Forbundet har flere ganger vært i kontakt med Johaug selv og manager Jørn Ernst for å informere om avgjørelsen. Bjervig forteller at Johaug forstår avgjørelsen og aksepterer at bildet blir dekket over frem til hun er tilbake på landslaget.