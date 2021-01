Johaug gjorde akkurat som Svahn ville – kritiseres av Jacobsen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg tror hun er en av dem som blir usikker ad dette, sa Astrid Uhrenholdt Jacobsen i NRKs Vinterstudio om Therese Johaug etter et svært dramatisk herrerenn i Falun lørdag.

Og det var tydelig at Johaug ikke hadde til hensikt å utsette seg for risiko ved å ligge i et stort felt. I kjent stil klinket hun til og sørget tidlig for strekk i feltet på den 10 km lange fellesstarten i klassisk stil. Dermed ble det heller ikke like mange farlige situasjoner som da herrene gikk.

I den relativt lette løypa klarte imidlertid ikke Johaug å riste av seg konkurrentene, til tross for flere iherdige forsøk. For andre dag på rad måtte hun finne seg i å bli slått i et distanserenn i verdenscupen.

Fredag var det Jessica Diggins som ble for sterk på 10 km fristil i intervallstart.

Lørdag endte det med spurt i fellesstarten, og det er ikke Therese Johaugs sterkeste side. På oppløpet var den svenske sprintstjernen Linn Svahn best og vant også på distanse.

– Sliter med å bli kvitt folk

Julija Stupak fra Russland ble nummer to, mens Johaug klarte å holde tyske Katharina Hennig bak seg i kampen om den siste pallplassen.

– Relativt som forventet, hun prøver å kjøre veldig hardt fra start. Det er vel de første to-tre minuttene hun har en luke, og etter det så kommer de på igjen, og da sliter hun med å bli kvitt folk. Så står hun løpet godt og har en ganske god finish, men er for liten mot de beste spurterne, oppsummerer NRKs langrennsekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

KRITISK: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her i samtale med landslagstrener Ole Morten Iversen under NM i Granåsen, ville ikke gjort som Johaug. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Johaugs tidligere lagvenninne stiller samtidig spørsmål ved de taktiske disposisjonene verdens beste distanseløper de siste sesongene gjorde mot slutten av løpet.

Jacobsen reagerer på at Johaug valgte å være først over den siste bakketoppen før nedkjøringa mot stadion.

– Over siste bakketopp vet man fra tidligere renn at det ikke er noen fordel å være først, og det overrasker meg litt at hun velger å være det når hun er den minste og letteste løperen og går over toppen med de beste sprinterne. Linn Svahn er jo den beste sprinteren i verden, sier hun

Johaug: – Lite å stille opp med

Jacobsen utdyper:

– Hadde jeg vært henne, hadde jeg lagt meg i andre-, tredjeposisjon og tenkt at min beste sjanse var å få litt dragsug. Så blir hun heller den som lager dragsug for de andre. Jeg tror hun kunne fått enda litt mer utav det ved å være litt tålmodig.

Slik forklarer Johaug valget hun gjorde:

– Jeg tenkte at jeg skulle prøve. Så visste jeg for så vidt at de kom til å få dragsuget mitt. Jeg hadde ikke klart å ta det likevel. Jeg fikk jo ryggen til Linn opp sistebakken der. Jeg tror når situasjonen ble som den ble, så har jeg veldig lite å stille opp med i en spurt mot Linn, hun er rå, rett og slett. Jeg tror utfallet hadde blitt det samme for å være helt ærlig.

Linn Svahn bekrefter imiddlertid at Johaug gjorde akkurat det hun hadde håpet på.

– Jeg visste at jeg hadde et kort å spille på på oppløpet, så da var det bare å være smart og ikke gjøre noe dumt på veien dit. Jeg takket og tok i mot at de ville gå ut først i bakken, for det ville ikke jeg. Så jeg synes jeg fikk en perfekt avslutning. Det var fint å få spurtet litt, sier Svahn til NRK.

– Hva synes du om at de slipper seg ned først der?

– Jeg ville ikke være først ut, men det var det andre som ville være. Jeg tenkte at jeg ville være først over mållinjen i stedet, sier den nye svenske langrennsyndlingen.

SLÅTT IGJEN: Slik var spurten i Falun.

– Går an å følge henne

Astrid Uhrenholdt Jacobsen påpeker at en kort fellesstart i lett løype med raskt føre ikke favoriserer Johaug. Likevel mener hun løpet er et tegn på at konkurrentene har begynt å skjønne hvordan de kan hamle opp med maskinen fra Dalsbygda.

– Nå begynner konkurrentene å få litt trua på at det går an å følge henne. Og så har de også lært seg at det er åpningsfarten hennes som er den tøffeste å følge. Det virker om de har vært kloke nok her til å gi henne litt luke og la henne gå, og så skjønner de etter hvert at det er mulig å ta henne igjen, og at de kan bruke utforkjøringene til å kjøre henne inn, og da blir det vanskeligere og vanskeligere for henne å gå ifra, analyserer NRKs ekspert.

Til tross for at andre- og tredjeplass er uvanlig magert utbytte for Therese Johaug i distanselangrenn, er hun fornøyd med utbyttet av turen til Sverige.

– Det har vært en bra helg i Falun. Det var litt sånn stang ut i går, og i dag så ga jeg alt jeg hadde. Det er litt løype og litt føre som gjør at du blir sklidd inn. Så de lukene du fikk oppover fikk du liksom så lite betalt for. Likevel er jo formen bra og det har vært fire helger nå med konkurranser, så det skal bli godt å komme hjem og trene litt, sier Johaug til NRK