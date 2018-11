Johaug brøt reglene – innkalt på teppet hos juryen

Johaug begikk nemlig regelbrudd underveis og ble kalt inn til juryen. Det bekrefter Johaug selv overfor NRK.

– Det er nye stavlengder du må forholde deg til og stakefrie soner. Og det er litt dumt. Men jeg gjorde to dobbelttak fraspark i stakefri sone og fikk gult kort i dag. Det er en barnefeil som må læres her og nå. Jeg må være bevisst på stakefrie soner neste gang, sier skistjernen til NRK.

– Therese Johaug hadde en situasjon i teknikksonen. Den lengste sonen lengst inn i løypa. Der tok hun dobbelttak før hun var ute av sonen. Da har vi et regelbrudd, forklarer jurysjef Fridtjof Rannem til NRK.

Nye regler siden sist

Det ga en skriftlig advarsel, og dermed gult kort.

– Vurderte dere å diske henne?

– Vi vurderte på forhånd hvor mye vi skal tillate. Hun var i sonen der vi hadde det til skriftlig, svarer Rannem.

Northug, som skøytet i et klassiskrenn, ble derimot disket.

Sist Johaug konkurrerte eksisterte ikke stakefrie soner i klassisk. De ble innført på FIS-kongressen i Cancún i 2016, og første gang benyttet i verdenscupen i Drammen i 2017.

Sonene var et av tiltakene for å stoppe en utvikling mot klassisk langrenn som rene stakekonkurranser. Dagens løp var også første gang Johaug måtte måle stavlengden før start.

– Jeg legger meg flat

Hovedpersonen selv forklarer at regelbruddet skjedde på den første runden, men at det ikke ble gjort feil på den andre. Hun erkjenner at hun ikke har tenkt så mye på stakefrie soner siden reglene ble innført.

– Det var uvant og jeg legger meg langflat. På andrerunden gikk jeg diagonalgang. Det er sånn som må læres.

På spørsmål om hvordan det var å rusle inn til juryen etter rennet, svarer Johaug slik:

– Det gikk greit med juryen. Jeg må lære sånne ting. Jeg legger meg flat og skal skjerpe meg til neste gang, sier Johaug.

Vant med god margin

Selv om det ble gult kort og reglebrudd i første snø-konkurranse på over 950 dager for Johaug, ble det i sum en jubeldag.

Johaug vant 10 kilometeren i klassisk stil foran Ingvild Flugstad Østberg og Kari Øyre Slind. I målområdet var både foreldre, støtteapparat og Johaug selv i ekstase over comebacket.