Therese Johaug hadde selskap i omtrent tre av tretti kilometer på dagens tremil. Derifra til mål ble en parademarsj til seier og gull for Johaug.

Bak henne var det langt mer dramatisk om de andre medaljene.

Etter målgang var det tydelig at Frida Karlsson hadde det veldig vondt. Karlsson holdt seg til den venstre armen. Underarmen måtte ises ned og Karlsson skrek og tok til tårene i tydelige smerter.

I ettertid har den svenske yndlingen blitt fraktet bort fra langrennsstadion i ambulanse. Samtlige svenske medier flokket seg rundt kjøretøyet. Etter kort tid hadde den kjørt vekk fra stadion.

Den svenske landslagslegen Anders Englund sier at Karlsson skal ta røntgen for å sjekke skaden.

– På den fjerde runden gikk Frida overende i en utforbakke, og tok seg til mål tross for store smerter. Ved målgang hadde en kraftig hevelse og nedsatt bevegelighet. Akkurat nå er en på vei til sykehuset for røntgen. Vi utdyper videre når vi vet mer, sier Englund.

– Føles kritisk

Også Heidi Weng hadde tydelige skrubbsår etter fallet hvor tre av medaljekandidatene var involvert.

– Jeg har fått litt skrubbsår (etter fallet). Jeg synes synd på Ebba, for jeg og Frida kjørte over henne. Jeg skjønner egentlig ingenting, jeg, sier Weng.

Her kjøres Karlsson ut i ambulanse Du trenger javascript for å se video.

Ebba Andersson forårsaket fallet, men synes ikke hun gjorde noe feil.

– Jeg hadde ikke en sjanse til å gjøre det annerledes. Jeg vet ikke om Frida og Heidi kommer over meg eller hva som skjer. Det går veldig fort, sier Andersson.

Den svenske utøveren var skuffet over sluttresultatet, men fryktet mest en alvorlig skade for lagvenninnen.

– Det føles kritisk. Det var ikke før etterpå at jeg innser hvor vondt hun har. Det er fryktelig å se at det skal gå på den måten. Vi krysser fingrene for at det ikke var alvorlig, sier Andersson om Karlsson.

Knuste alle

I forkant av løpet var det mye snakk om vær og føre i Oberstdorf. I strålende sol og høy temperatur var det varierende forhold med isete forhold i skyggen og veldig våt, løs snø i solpartiene.

Det løste Johaug briljant og tok en av karrierens største seire. I mål var seiersdifferansen på over tre minutter.

Johaug tar gull Du trenger javascript for å se video.

– Det er en fantastisk opplevelse med fire gull og tre individuelle man stiller opp i. Jeg vet at det ligger mye press på meg der ute, og man skal innfri hver dag. Jeg kjenner jeg er litt rørt nå. Man blir eldre og eldre og vet at dette livet tar slutt snart, sier Johaug til NRK etter seieren.

NRKs kommentatorer var fulle av superlativer for Johaugs renn og mesterskap.

– Hun gir alltid alt, uansett om hun leder med ett sekund, et minutt, to minutter eller som nå, tre minutter, ropte NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

– For et mesterskap! Det blir fire gull for Johaug. Har vi sett en mer overlegen langrennsløper. Hun driver i en egen divisjon, sier NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Fra fall til sølv

Med en drøy mil igjen falt Ebba Andersson og for å ikke krasje inn i henne måtte både Frida Karlsson og Heidi Weng kaste seg ned.

– Disse utforkjøringene er ganske utfordrende i seg selv, og med føret blir det mer og mer sporete og vanskelig, fortalte Aukland.

Dermed fikk Teresa Stadlober en gyllen mulighet til en medalje på 30 kilometer, etter at hun rotet bort en bronse på samme distanse i OL i Pyeongchang for tre år siden. Stadlober ledet med over 20 sekunder til de tre andre etter fallet.

Weng, Karlsson og Andersson i bakken Du trenger javascript for å se video.

Til slutt endte det godt for Heidi Weng. En genial sving før den siste motbakken ga Weng mulighet til å rykke fra sine svenske konkurrenter og med et slags Klæbo-klyv fikk hun akkurat nok meters luke til å holde unna for Karlsson på oppløpet.

– Jeg tenkte at jeg skal ikke få medalje. Jeg har aldri flaks med noen ting, men i dag var det flaks. Jeg hadde bestemt meg for å være først i bunnen av bakken, for jeg vet jeg har min styrke opp bakken, sier Weng.

– Jeg hørte at Frida og Ebba var bak meg, men streken kom heldigvis tidlig, sier Weng.