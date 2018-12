Johaug åpner for å endre Tour de Ski-planene: – Det er 50-50 om jeg går

– Touren er knalltøff, du må være på hugget hele tiden. Hvis jeg stiller så stiller jeg for å gjøre det bra. Jeg stiller ikke for halv maskin, sier Therese Johaug.

Hun har herjet i Tour de Ski flere ganger. Før sesongen var planen å gå også i år, men nå skal planen revurderes.

– Plan A har hele tiden vært at jeg skulle gå, men det har vært med et forbehold. Det har jeg sagt hele tiden, jeg vet ikke hvordan det er å konkurrere.

– Jeg må i tenkeboksen

Grunnen er altså at Johaug kjenner at belastningen med å komme tilbake i konkurranser var tøffere enn hva hun hadde sett for seg.

Med to år uten konkurranser, har reising, mobilisering til konkurranser og det mentale vært en påkjenning for Johaug.

– Jeg kjente det på Lillehammer, at dette har kostet mer enn jeg trodde. Selv om det går bra nå, er det ikke gitt at det går bra i midten av januar. Skal jeg gå touren må jeg være sikker på at alt er på plass, sier Johaug.

Derfor ønsker hun å gå helgens distanserenn i Davos før hun bestemmer seg for om hun stiller i årets utgave av touren.

– Kanskje trenger jeg å hvile hode og kropp, få litt avstand fra konkurransemodus. Tour de Ski koster krefter i etterkant også, du bruker mye energi. Da må man kanskje stå over noen verdenscuprenn etterpå. Jeg får legge meg litt i tenkeboksen og diskutere litt med trenerne, sier hun.

50–50 om hun stiller

Problemet er naturligvis at Tour de Ski er ferdig rundt halvannen måned før VM i Seefeld i februar. Johaug har gått glipp av et OL og et VM mens hun har vært utestengt.

Derfor er hun klokkeklar på at det kun er én ting som står i hodet hennes: Hun skal bli verdensmester i comebacket i VM.

– Det er et spesielt år for meg, nå som jeg er tilbake. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å lykkes i Seefeld. Jeg vil ikke se tilbake og angre på noe jeg har gjort. Jeg har lyktes veldig i touren før, så det står ikke på lysten, smiler hun.

Neste år er det hverken VM eller OL. Da skal hun gjøre det hun kan for å vinne både verdenscupen sammenlagt og Tour de Ski. Men i år skal altså VM prioriteres.

– Det er 50–50 om jeg går. Jeg har kjempelyst, men jeg må diskutere litt med trenerne mine og finne den beste løsningen.