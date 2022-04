Johaug annonserte karriereslutt – no måpar eksperten over forvandlinga

NRK-ekspert Fredrik Aukland meiner Therese Johaug aldri har vist seg frå ei betre side enn etter at ho annonserte at ho skulle legge opp.

– Det vi såg av ho i NM, vitnar om at ho er betre enn ho nokon gong har vore. Ho verkar avslappa og går teknisk veldig godt på ski, seier Aukland til NRK.

Etter tremila i Harstad vann Johaug med tre minuttar og 50 sekund til nummer to på lista, Margrethe Bergane, og den tida trur eksperten resulterte av to ting.

Johaug har fleire skirenn igjen denne sesongen. Laurdag skulle ho stilt til start i det NRK-sende Ski Classics-rennet Reistadløpet, men skistjerna meldte forfall i siste liten på grunn av ein ankelskade.

Store skilnadar

Aukland er overraska over det tekniske nivået langrennsdronninga har vist i dei siste konkurransane. Ein teknikk han ikkje har sett Johaug bruke før.

– Ho har bokstavleg talt senka skuldrene. Det speglar seg i måten ho går teknisk på ski, med fleire rolege og kontrollerte rørsler, og det flyt veldig godt. Det har vore litt av utfordringa til Therese, at når ho blir stressa fell teknikken saman, seier Aukland.

OVERRASKA: Fredrik Aukland. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Han meiner at den inngangen, i lag med ein svært god fysisk form, har gjort at ho løyser dei tekniske oppgåvene på ein heilt annan måte enn før.

– Ho løyser dei kanskje betre enn nokon gong, seier han.

– Korleis ser du det?

– Skuldrene i diagonalgong er lågare. Ho tek seg tid til å stå på skia før ho sparkar ifrå, slik at heile kroppstyngda blir flytta frå ski til ski. Det gjer at timinga for alle rørslene blir riktig. All kraft blir sett i gong samtidig, og ikkje sløsa vekk med at det blir rørsler opp og ned, men i fartsretninga, forklarer han entusiastisk.

Han konkluderer med at annonseringa av pensjonering er årsaka til den gode teknikken.

– Det er nok ein kombinasjon av mental tilstand kombinert med at ho er i veldig god fysisk form. Ho får ikkje den formduppen som mange andre får. Ho er så godt trent at ho kan halde god form ut heile sesongen, seier han.

Då langrennsdronninga får høyre om Aukland sine utsegn, får det ho til å tenkje.

Ei anna kjensle

Johaug stemmer i at ho har fått ein anna ro i kroppen etter at ho annonserte at ho skulle legge opp, og at den avslappa tilnærminga har bidrege til den gode, tekniske gåinga.

– Eg føler det er litt slik. Det er noko med det at då ein seier at ein skal gi seg, så kan ein lære å senke skuldrene litt òg. Det kostar meg ingenting å reise rundt og gå skirenn. Eg gler meg til kvart renn som kjem, for eg veit at dei blir det siste. Det er viktig å nyte òg, seier ho.

JUBEL: Therese Johaug etter nok ein seier, denne gongen under NM i Harstad. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Men før start verkar du framleis like skjerpa og innbiten som før?

– Ja, det er klart. Ein har jo innarbeida seg runtiner opp gjennom mange år. Ein veit kva ein går til og veit kva ein skal gjere. Ein må prøve å ta vare på dei rutinane, seier ho vidare.

Johaug er ikkje einig i at tida ned til nummer to på tremila, vitnar om at ho aldri har vore betre enn ho er no.

– Det er jo tremil som er mi aller beste øving, og den distansen eg har vunne mest i internasjonalt òg. Når det blir såpass lang løpstid som det blei, så blir jo avstanden stor, seier ho.

Johaug har nokre skirenn igjen denne sesongen. Laurdag skulle ho stilt til start i Ski Classics-rennet Reistadløpet, men det NRK-sende rennet går utan ein ankelskadd Johaug.