Johaug anker ikke CAS-dommen

Idrettens Voldgiftsretts (CAS) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke.

Therese Johaug aksepterer dermed utestengelsen på 18 måneder og er først konkurranseklar 17. april 2018.

– Det er ekstremt liten sjanse å få saken opp, og jeg tror det bare er å sløse bort ressurser. Det er ikke aktuelt å anke den saken. Vi er ferdig med den, og Therese går videre, sier Ernst til Nettavisen.

Sikter mot VM

Det var tirsdag i forrige uke den endelige avgjørelsen kom. Allerede dagen etter la Johaug ut meldinger i sosiale medier om at hun nå ser fram mot VM i Seefeld i 2019.

OL i Pyeongchang går uten hennes deltakelse, etter at hun fikk i seg det anabole steroidet clostebol gjennom en leppekrem i fjor sommer.

Strengere dom

Therese Johaug ble opprinnelig dømt til 13 måneders utestengelse av domsutvalget i Norges idrettsforbund. Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket saken inn til CAS, fordi de mente straffen var for mild.

FIS fikk altså medhold i CAS, og dermed mister Johaug to hele sesonger til tross for at dommen slår fast at hun ikke forsøkte å jukse og heller ikke har hatt noen prestasjonsfremmende effekt av leppekremen.