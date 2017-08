Ny andreplass for Lysdahl

Alpinisten Kristin Lysdahl kjørte inn til sin andre andre plass på like mange dager i et storslalåmrenn på New Zealand tirsdag, bare slått av svenske Sara Hector.

Mina Fürst Holtmann ble nr 3.

Lysdahl fulgte dermed opp annenplassen i mandagens renn samme sted.