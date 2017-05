– Jeg har forstått det slik at det ikke vil være en åpen høring i Den internasjonale voldgiftsretten (CAS). Det er ikke vanlig med åpne høringer der, og det har også rent praktiske begrunnelser. Jeg forstår at lokalene heller ikke legger til rette for det.

Det forteller Johaug-advokat Christian B. Hjort til NRK.

ADVOKAT: Christian Hjort. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

I CAS føres sakene vanligvis for lukkede dører. Men dersom alle parter er enige om det, kan høringen gå for åpne dører.

Nå sier Hjort at de ikke får viljen sin, noe han er skuffet over.

– Ja, vi synes det var en stor fordel for oss at høringen i domsutvalget i januar var åpen, og vi synes det ville vært en fordel om det var det i CAS også, men vi må bare innrette oss etter hva som er vanlig der, sier Hjort.

Advokaten har ikke fått dette bekreftet fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) eller CAS, men har fått informasjonen fra «ulike kilder».

– Vi har hatt et prinsipielt ønske om at det skal være åpent og det har vi formidlet, men praksisen synes å være annerledes, sier han.

6. JUNI: Dét er datoen Therese Johaug trolig må i ilden i CAS. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Har takket ja til høring 6. juni

Men advokaten og Therese Johaug kan uansett glede seg over at høringen i CAS trolig starter allerede tirsdag 6. juni.

Torsdag ble det nemlig kjent i Aftenposten at Hjort og teamet rundt skistjernen har takket ja til denne datoen.

– Dette er en dato som er bra for Johaug. Denne datoen har ivaretatt at vi får etablert en god prosess, noe som er viktig for oss samtidig som vi får en avgjørelse så raskt som mulig, sier Hjort til NRK.

– Hvor raskt kan dere få en avgjørelse?

– Vi har grunn til å forvente en avgjørelse innen august, svarer han.

Venter på FIS-bekreftelse

Johaug-teamet har lenge jobbet for å få opp saken i starten av juni. De skal ha fått tilbud om datoen fra CAS i forrige uke, ifølge Aftenposten.

Dét skal også Det internasjonale skiforbundet (FIS), men de har foreløpig ikke svart.

FIS må akseptere datoen for at høringen skal finne sted 6. juni.

NRK møtte skistjernen på Sjusjøen onsdag morgen, og hun fortalte da at hun gledet seg til et endelig punktum i saken.

– Det går greit, jeg er vant til det nå. Jeg har levd slik et halvår, og det går bedre og bedre for hver dag som går. Vi går lysere tider i møte nå, sa Johaug.

Johaug er utestengt i 13 måneder etter at hun testet positivt på det forbudte stoffet clostebol. Dersom hun får en straff på 16 måneder eller mer etter høringen i CAS mister hun OL i 2018.