Johaug-advokat: – FIS ønsket ikke åpen høring

Johaug-advokat Christian Hjort har hele tiden vært tydelig på at de har ønsket en åpen høring når ankesaken skal behandles i CAS 6. juni.

Hjort konstaterte allerede i starten av mai at høringen blir lukket, og selv om advokaten forklarte at praksisen er vanlig i CAS, har det vært uklart hvorfor Johaug ikke fikk ønsket oppfylt.

Nå viser det seg at voldgiftsretten aldri har behandlet en anmodning om åpen høring i Johaug-saken.

Hjort forklarer at saken strandet etter dialog med Det internasjonale skiforbundet (FIS).

CAS tar stilling til en åpen høring kun hvis begge parter samtykker.

– Vi tok opp spørsmålet med FIS, og de var ikke interessert i det. Med den tradisjonen CAS har for lukkede høringer, sendte vi ikke en offisiell anmodning siden vi ikke hadde fått FIS med på det, sier Hjort.

Én anmodning på 30 år

FIS har presisert at forbundet ikke vil kommentere Johaug-saken overhodet før en endelig dom foreligger.

FIS' kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke gir det samme svaret når NRK videreformidler Hjorts uttalelse.

Slik det er i dag, har de private voldgiftsrettene ingen krav om å være åpne for offentligheten, men i CAS kan det altså gjøres unntak hvis partene er enige.

Det er likevel sjelden at den anmeldte parten ønsker en åpen høring, og CAS har bare mottatt én anmodning siden stiftelsen i 1984, ifølge generalsekretær Matthieu Reeb.

– Interessant nok er det bare én utøver, Michelle Smith De Bruin, som har brukt muligheten de siste 30 årene. Ønsket ble akseptert av FINA, og CAS organiserte en åpen høring med et dusin journalister og noen studenter, skriver Reeb i en e-post til NRK.

På grunn av relativt små og upraktiske lokaler er det ikke gitt at CAS kunne holdt en åpen høring i Johaug-saken, men Reeb understreker at CAS anstrenger seg for å følge ønskene.

– CAS er forberedt på å holde åpne høringer, men vil ikke pålegge partene slik publisitet mot partenes vilje, skriver Reeb.

– Vil bruke ressursene på saken

Den lukkede praksisen i CAS har engasjert kulturminister og Wada-visepresident Linda Hofstad Helleland samt Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland, som har påpekt overfor Dagbladet at åpenhet bidrar til personvern og rettssikkerhet for utøverne.

Det var imidlertid ikke aktuelt for Johaug-teamet å sende en offisiell anmodning til CAS på prinsipielt grunnlag etter FIS-nekten.

– Vi så på denne bakgrunn ikke grunn til å gå videre med dette. I stedet ønsker vi å bruke ressursene på selve saken, sier Hjort.

Det var advokatens kollega Mike Morgan som kontaktet FIS, og Hjort kjenner derfor ikke FIS' begrunnelse i detalj.