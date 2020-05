Johaug advares mot å bli for ivrig: – Hun må passe seg

En ny type oppladning og konkurranse kan nemlig være utfordrende for langrennsben vant til å løpe i skog og mark.

– Vi har diskutert oss frem til det at man ikke må overdrive det, slik at det blir for hyppig. Men samtidig må du jo ha noen baneøkter, slik at det blir moro og du har noe på banen å gjøre, sier trener Pål Gunnar Mikkelsplass.

– Men det som ligger som en klar føring, er at hvis det skulle vise at det kan være noe skadeproblematikk, så må man kutte ut med en gang.

Mikkelsplass har for anledningen blant annet sparret med Jack Waitz, ektemannen til avdøde løperdronningen Grete Waitz, for å forhøre seg om hvordan Johaugs oppladning til Bislett-løpet bør bli.

VIKTIG STØTTESPILLER: Trener Pål Gunnar Mikkelsplass og Therese Johaug, her under NM i friidrett på Hamar i august i fjor. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Må passe seg

Landslagstrener Ole Morten Iversen roser Johaug for satsingen. Han mener det å løpe 10.000 meter for tomme tribuner, i beste TV-tid, med lys ved siden av løpebanen som skal hjelpe Johaug å innfri VM-kravet på 31.50, i seg selv er tøft gjort å stille opp på.

I tillegg tror han Johaug kan lære mye av denne måten å disponere i en konkurranse: Å gå mer jevnt fort, enn å sprengåpne og forsøke å holde det helt inn.

– Men hun må passe seg også, slik at det ikke blir for mye baneløping. Det er litt typisk henne, og andre jenter vi har, at når de setter seg mål, så skal det trenes godt for det.

– Hun springer mye i lettkupert terreng. På bane blir det en annen belastning. Man kan fort dra på seg en type strekk eller overbelastning, sier han – og legger til at Johaug er bevisst på dette.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her avbildet sist vinter. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Fikk ikke invitasjon

Johaug har allerede gjennomført to intervalløkter på bane i april og mai når hun møter NRK etter en runde på rulleskimølla på Olympiatoppen onsdag formiddag. Omtrent samtidig kom en rekke av Norges beste herrelandslagsløpere opp fra løpebanen ved Norges idrettshøgskole. De hadde løpt åtte ganger 1000 meter.

Da slo kanskje Johaugs løpeiver inn?

– Det hadde selvfølgelig vært artig å være med på den økten, sier Johaug smilende, før hun røper følgende om hvorfor hun ikke var med:

– Jeg fikk høre det kvelden før at de skulle ha en økt der. Jeg fikk ingen invitasjon og ikke mulighet til å være med. Det hadde vært moro å forsøkt seg. Men jeg får gjøre mine forberedelser til Bislett... sier hun.

– Bor ikke nede på løpebanen

At føttene hennes forblir skadefrie, er gull verdt for langrennslandslaget. For skal man tro trener Mikkelsplass gjør Johaug mer løping i terrenget som en del av sesongoppkjøringen enn de aller fleste skiløpere.

Det er slik hun legger grunnlaget for å være storfavoritt i tre av tre distanser under VM i Oberstdorf i 2021. Men Johaug avviser at ting kommer til å gå over styr.

– Det er ikke sånn at jeg bor nede på den løpebanen nå. Jeg trener som normalt som langrennsløper, sier hun – konfrontert med beskjeden fra trenerne.

Det blir bare en eller to løpeøkter til før 11. juni.

– Jeg bare kjenner at det er artig å ha noe annet å motivere seg for. Det er ikke mye som skal til. Jeg har bare hatt to økter på ti ganger 1000 meter, understreker hun.

– Friidretten er en avveksling til den treningen jeg gjør til vanlig. Det er ikke sånn at jeg snur om alt på treningsplanen min. Jeg vet hva som har vært suksessoppskriften min de årene jeg har drevet med langrenn – og jeg «blodholder» på den, sier Johaug.

– Jeg har lyst til å gjøre noe annet

For Johaug er det mer nytt på gang. I tillegg til et lite friidrettseventyr på forsommeren, har hun også knyttet seg til langløpslaget Team Ragde kommende sesong. 31-åringen understreker at hun er landslagsløper i langrenn og at VM og OL har førsteprioritet.

– Men jeg kjenner at jeg har vært lenge i verdenscupsirkuset. Jeg har drevet på med samme type trening i alle år. Jeg har lyst til å gjøre noe annet for å få litt motivasjon. For å se hvordan andre utøvere trener, for å hente inspirasjon i treningshverdagen, sier Johaug.

– Og på Bislett løper du med...?

– Jeg skal ikke springe med piggsko. Det er helt uaktuelt, sier Johaug.