Han tok to bronsemedaljer og et gull i laghopp i OL. Onsdag viste Robert Johansson at det ikke var tilfeldig, da han tok NM-gull i storbakken med hele 23 poengs margin.

NY MEDALJE: Robert Johansson fikk også kongepokal i årets norgesmesterskap. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– OL er jo utrolig stort, men jeg har aldri tatt en individuell NM-medalje, så det er en guttedrøm dette også. Jeg er kjempefornøyd med hoppinga mi i dag. Det er deilig at ting fortsatt stemmer, sier Johansson til NRK.

– Jeg har prioritert å holde formen ved like fysisk og latt hoppskia bare godgjøre seg, legger han til med et smil under barten.

27-åringen landet på 137 meter i første omgang og ledet klart. I finaleomgangen strakk han seg til 135 meter. Men selv om formen til Johansson neppe kunne vært mye bedre, er det likevel noe som skurrer i landingen.

Frykter for fall

For gjentatte ganger denne sesongen har man kunnet se at den høyre skien til hopperen skjærer ut til siden i nedslaget.

– Han kanter skia, og det er litt «carve» å dem slik som på alpinski, og det gjør at du fort kan spenne det andre beinet, og da kan det bli stygt. Det går i 100 kilometer i timen i landingen der, sier NRKs hoppekspert, Anders Jacobsen.

En bedre landing kan også være avgjørende i seierskampen.

– Det utgjør fort ett stilpoeng, og ganger man det med tre, så er tre poeng ganske mye. Det er mange ganger man har vært nummer to med mindre margin, så man må ta med alle poengene man får, sier Jacobsen.

– Må øve

Johansson er oppmerksom på problemet.

– Jeg har litt å jobbe med, helt klart. Av og til har jeg sånne dårlige landinger, så jeg må bli flinkere til å lande med kneet over tåa, erkjenner Johansson.

– Frykter du at det kan føre til fall?

– Egentlig ikke, men jeg var ganske ustø i det siste hoppet i dag. Jeg får en dupp når jeg lander og får for mye over-rotasjon. Jeg må få god balanse inn i landinga, så jeg må øve på det, forklarer kongepokalvinneren.

SE GULLHOPPET: Ingen var i nærheten av Robert Johansson i NM i storbakken i Holmenkollen. Du trenger javascript for å se video. SE GULLHOPPET: Ingen var i nærheten av Robert Johansson i NM i storbakken i Holmenkollen.

Vindtrøbbel

Johann André Forfang knep sølvmedaljen et lite poeng foran kometen Marius Lindvik (19).

– Jeg er godt fornøyd med sølv, men ikke like fornøyd med hoppingen, men det er en annen sak. Det var nesten så jeg ble slått av Lindvik, men jeg berget det akkurat, sa Tromsø-hopperen til NRK.

Flere av landslagshopperne slet i vinden i nasjonalanlegget onsdag. Regjerende mester Daniel André Tande måtte nøye seg med 123,5 meter og sjetteplass etter første omgang.

Heller ikke i det andre hoppet lyktes Kongsberg-gutten, som da ble nummer seks.