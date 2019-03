Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det ble jo et spektakulært renn, på godt og vondt, sier rennleder og jurymedlem Svein Granerud til NRK.

Robert Johansson satte ny bakkerekord med et hopp på 144 meter, men rennet vil også bli husket for vanskelige vindforhold og to fall.

Rennet ble stanset etter den første omgangen, men NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen mener det burde vært stanset tidligere.

– Jeg mener det var uforsvarlig å hoppe slik det var i dag, sier han.

– De fikk gjennom en omgang, og det kan vi være glad for sett med norske øyne, men vi må klare å se litt større på det. I dag var det ikke sikkert for utøverne å hoppe, sier Evensen etter avlysningen.

Rennleder Granerud, som er far til landslagshopper Halvor Egner Granerud, vedgår at det var tøft å ha ansvaret i hoppbakken lørdag.

– Dette er vel den tøffeste dagen jeg har hatt som rennleder.

– Det var masse vind i alle mulige retninger, til dels veldig kraftig vind, og så hadde vi noen luker som var bra. Vi hadde hele tiden et håp om at tendensen skulle være at vinden skulle avta, sier Granerud.

Det gjorde den ikke, og derfor ble rennet avlyst etter den første omgangen, og resultatet etter første omgang ble tellende. Norge gikk dermed til topps i konkurransen.

Det betyr at Robert Johansson leder Raw Air sammenlagt.

– Det smalt

Johansson gliste bredt nede på sletta etter å ha slått Andreas Koflers bakkerekord med tre meter.

– Det smalt, sier Johansson.

Nordmannens utrolige hopp, kombinert med at Kamil Stoch bare hoppet 112 meter da han kunne avgjøre i favør Polen, sørget altså for at det ble norsk seier i Kollen.

– Det er det råeste jeg har sett, i alle fall i denne bakken, sier landslagstrener Alexander Stöckl om Johanssons monsterhopp.

Utfordrende værforhold førte til at mange av hopperne må vente lengre enn normalt før de fikk sette utfor.

– På sånne dager som denne må du bare prøve å koble av og få på tenningen når det er din tur, for det kan ta tid. Det gjorde det i dag. Jeg klarte å holde meg rolig og slappe av til det var min tur, forteller han.

Lindvik og Leyhe falt

To fall satte også sitt preg på åpningskonkurransen i Raw Air.

Marius Lindvik hoppet 135,5 meter, men klarte ikke å holde seg på beina i landingen. Nordmannen kom seg heldigvis på beina og gikk ut av bakken for egen maskin.

FALL: Her går det galt for Marius Lindvik. Du trenger javascript for å se video. FALL: Her går det galt for Marius Lindvik.

Etter det var det bare to hoppere som kom seg ned bakken før vi fikk et nytt fall i nasjonalanlegget.

Tyske Stephan Leyhes fall var enda verre enn Lindviks. Tyskeren fikk store problemer da han skulle landet, og gikk rett på trynet.

Medisinsk personell kom raskt bort til tyskeren, som var tydelig forslått. Leyhe ble støttet ut av bakken.