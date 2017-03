Johansson mistet rekorden til Kraft - igjen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– 251 meter, og da tar han bakkerekorden til Robert Johannson med én meter, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Etter en strålende dag av Robert Johansson i Planica, hvor han først satte bakkerekord på 250 i prøveomgangen og så fløy 246 og 246,45 meter i lagkonkurransen, så ingen ut til å gjøre noe med 27-åringen i slovenia.

Men mot slutten av finaleomgangen bestemte østerrikske Stefan Kraft seg for at den rekorden, den skulle han ha.

Og med gode forhold klinket han til og svevde ned til 251 meter.

Ikke lenge etter bestemte polske Kamil Stoch seg for at han ville være med på festen, og var ikke snauere enn at han hoppet 251,5 meter.

Stoch var dyp i landingen, men fikk godkjent hoppet.

Johansson var ikke veldig skuffet etter rennet, selv om bakkerekorden røk:

– Det er et helt rått renn. Det er moro når det er så høyt nivå på et hopprenn, sier han.

BAKKEREKORD: Robert Johansson setter bakkerekord i Planica på 250 meter. Du trenger javascript for å se video. BAKKEREKORD: Robert Johansson setter bakkerekord i Planica på 250 meter.

Reprise av Vikersund

Det samme skjedde også i Vikersund for én uke siden. Da var det verdensrekorden det sto om i lagkonkurransen under Raw Air.

Også der satte Johansson standarden, da han fløy ned til 252 meter. Men en halvtime senere banket Kraft til med 253,5 meter.

Selv om bakkerekorden røk, hadde Johansson en sterk dag i Planica.

– 742,5 meter på tre hopp. Det er så langt det. Hvis jeg ikke tar feil, så tror jeg det er en slags verdensrekord i seg selv, sa NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen etter at Johansson landet sitt tredje hopp for dagen.

– Det har vært en rå dag for meg i dag. Det korteste hopp er 246 meter. Det er helt tullete, oppsummerer Johansson.

NY REKORD: Kamil Stoch var dyp i landingen, men fikk godkjent hoppet på 251,5 meter. Du trenger javascript for å se video. NY REKORD: Kamil Stoch var dyp i landingen, men fikk godkjent hoppet på 251,5 meter.

To strake for Norge

Johanssons hopp bidro sterkt til at Norge vant lagkonkurransen da Andreas Stjernen sikret seieren for seg selv, Johansson, Johann André Forfang og Anders Fannemel i siste hopp.

Norge avsluttet sesongen med to strake lagseire, etter at de også vant rekordrennet i Vikersund.

For Johansson har sesongavslutningen vært ekstra stor, for før forrige helgs renn i Vikersund sto han uten verdenscupseire, både individuelle og som lag.

– Det er mine to første lagseire i to helger på rappen. Det er stort, sier han.