Mandag uttalte den tyske spydkasteren Johannes Vetter til den tyske avisa Baden Online at spørsmålet om når han «endelig» kom over 90 meter var «irriterende».

Så, under Spitzenleichtathletik-stevnet i sveitsiske Luzern i går, klarte Vetter det han hadde drømt om. Ikke bare én, men fire ganger kastet 24-åringen over 90 meter. Som om ikke det var nok, slo Vetter den to måneder gamle tyske rekorden med en halv meter med sitt kast på 94,44 meter.

I tillegg setter det lange kastet ham som nummer to på lista over utøverne som har kastet lengst i verden. Altså er bare verdensrekordholder Jan Zelezny foran på lista.

Kastene til Vetter var på 90,75, 91,06 og 93,06 før han kom seg over 94 meter. Det imponerer den tidligere spydkasteren Trine Hattestad, som gledet seg over kastingen til 24-åringen.

– Serien var helt rå. Det er jo nest best i verden noen gang, så det er fryktelig langt, sier Hattestad til NRK.

KAN BLI BEST: Johannes Vetter er nest best i verden som 24-åring. Trine Hattestad tror han fint kan true den elleve år gamle verdensrekorden. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

– Mye å gå på

Verdensrekorden er 98,48 meter, satt for 21 år siden. Altså er Vetters kast cirka fire meter bak. At en så ung spydkaster er den som er nærmest rekorden, lover godt, skal vi tro Hattestad.

– Verdensrekorden er veldig lang, men det er klart, han som er 24 nå og så stabil og har så mange kast over 90 meter i én konkurranse, han har mye å gå på, sier Hattestad.

Hun ville ikke blitt overrasket om Vetter hadde snust på rekorden, kanskje ikke i år, men om et år eller to.

OLYMPISK MESTER: Trine Hattestad har mange gode resultater å vise til. Her fra da hun tok OL-gull i 2000. Hattestad har også to VM-gull og ett EM-gull i spyd. Foto: OLIVIER MORIN / EPA

Hattestad la opp høsten 2000. Da var hun 34 år, og det var da hun selv følte hun var best. Hattestad antar at toppen som spydkaster er når man er mellom 28 og 32 år, siden det tar tid å nå toppen.

– Har Vetter rundt fire år igjen til den «gylne» alderen?

– Ja, helt klart. Han har mange år foran seg. Han er allerede kjempegod, så det blir moro å følge med på ham.

– Stabil

Ifølge Hattestad er det vanskelig for kvinner å komme over 70 meter i spydkast, mens det er tøft for herrene å komme over 90 meter.

– Ikke mange gjør det i Norge, men det kommer en innimellom som har noe helt spesielt ved seg og kan klare det.

5. august starter friidretts-VM i London. Med Vetter i storform, varsler Hattestad at det blir morsomt å følge med på tyskeren. Hun tror han har truffet rett med formen før mesterskapet.

– Man må sitte klistret til skjermen og følge med. De kastene hans viser at han er stabil teknisk og har god sjanse til å vinne. Det hadde vært gøy å se om verdensrekorden nærmet seg.