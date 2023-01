Carlsen stoppet tapsrekken

Magnus Carlsen klarte ikke å slå tilbake med seier i den 6. runden av Wijk aan Zee-turneringen i sjakk. Det endte med remis mot nederlandske Jorden van Foreest.

Carlsen klarte aldri å spille seg til en vinnende stilling mot nederlenderen som kjempet godt. Etter 54 trekk ble de to enige om remis.

Carlsen kom til partiet med to strake tap. Ifølge TV 2 var det første gang siden Norway Chess i 2015 at nordmannen har tapt to langsjakkpartier etter hverandre. Den gangen tapte han fordi han ikke hadde fått med seg en endring i reglene for tidskontroll.

Carlsen må trolig vinne resten av sine partier for å ha en sjanse til å gå helt til topps etter en skjev start.

Carlsen har vunnet turneringen åtte ganger tidligere og kom til årets turnering som tittelforsvarer.

Turneringen avsluttes neste søndag. (NTB)