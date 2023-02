Den siste runden ble det nærmest en æresrunde for Thingnes Bø. Inne på oppløpet stoppet han helt opp og stilte seg i knestående, mens han gjorde en fingerbevegelse opp mot publikum.

I pressesonen etter rennet bekrefter Thingnes Bø at det hele var en etterligning av Erling Braut Haaland. Da nordmannen spilte i Borussia Dortmund feiret han på lignende vis etter en scoring mot Wolfsburg i 2021.

– Det var en «shout out» til vår store stjerne der ute, sier Thingnes Bø til NRK.

Thingnes Bø fikk kritikk fra tyske Roman Rees da han hysjet opp til publikum under jaktstarten i Anterselva tidligere i vinter.

– Litt arrogant oppførsel må en tåle i ny og ne. Hvis ikke blir sporten grå, og det taper sporten på, sa Thingnes Bø den gang.

– Vi har jo sett deg hysje på publikum. Det så nesten ut som et frieri?

– Ja, jeg tenkte på det. Det så nesten slik ut. Jeg håper folk ser hvem jeg hermer etter. Sammenligningen vil gå sin gang ute på nettet, sier Thingnes Bø med et smil søndag.

– Hvordan er sammenligningen i status mellom deg og Haaland, vil du si?

– Det er knockout fra Haaland sin side, sier han humrende.

Stoppet opp og feiret foran publikum - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

– Viktig at han lager litt show

Vetle Sjåstad Christiansen kaller bildet av Thingnes Bø på kne for «årets bilde».

– Det der er det råeste bildet jeg har sett. Jeg håper han har tatt litt inspirasjon fra mine skøyerstreker, sier han.

– Det ser ut som han leker en liten Lucky Luke og er i ferd med å avfyre et par vennlige skudd mot publikum. Det er årets bilde, sier Christiansen.

Tarjei Bø tapte kampen om bronsemedaljen, men kunne glede seg over lillebrorens gulløp.

– Det er deilig å kunne ha en så stor ledelse at du har mulighet til å tenke på hva du skal finne på når du kommer i mål. Det er lenge siden jeg har vært i den posisjonen, sier han.

Endre Strømsheim roser feiringen til lagkameraten.

– Det er veldig godt å se. Det kan være litt kjedelig når han leder med ett minutt inn til mål, så det er viktig at han lager litt show, sier han.

PALLEN: Fra venstre: Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø og Sebastian Samuelsson. Foto: Javad Parsa / NTB

– Johannes er en Gud som vandrer med oss

Gullet var i realiteten aldri truet for Thingnes Bø, som startet først etter lørdagens sprintseier. På veien til jaktstartgullet leverte han perfekt skyting og solid fart i løypa.

– Johannes Thingnes Bø er verdensmester på jaktstart med det mest perfekte løp av dem alle. 20 treff på den raskeste. Da er det utklassing, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith etter den fjerde skytingen.

Det er første gang siden han vant VM-fellesstarten i Anterselva i 2020 at Thingnes Bø skyter 20 treff i et renn og selv omtaler han det hele som er «perfekt løp».

Bak fulgte også Sturla Holm Lægreid opp med 20 treff, men i kampen mot Thingnes Bø var han til tross for det sjanseløs og var over minuttet bak ut fra siste skyting.

Til slutt var han i mål 1.11,2 foran Lægreid, mens Sebastian Samuelsson spurtslo Tarjei Bø i kampen om tredjeplassen.

– Jeg er virkelig stolt over det jeg får til med 20 treff i dag. Det blir jo ikke bedre for min del. Gullmedaljen var uoppnåelig, men sølv er gull for meg i dag, sier Lægreid.

HYLLER GULLVINNEREN: Sturla Holm Lægreid gjorde et tilnærmet perfekt løp, men var likevel ikke i nærheten av å true lagkamerat Thingnes Bø. Foto: Matthias Schrader / AP

Søndagens andreplass er sjette gang denne sesongen han blir nummer to bak Thingnes Bø.

– Jeg må bare være innforstått med at jeg er best av de dødelige, og så er Johannes en Gud som vandrer med oss andre. Jeg lurer på om Jesus kanskje har kommet tilbake etter 2000 år. Han går i hvert fall veldig fort på ski, så vi kan ikke gjøre så mye annet med han enn å vente på at han tar de gullene han skal ta og så blir han kanskje fornøyd, sier Lægreid.

– Han er jo helt enorm. Enorm prestasjon. Han leker bra når han er i førersetet og er alene. Det er tydeligvis da han er best, når han får roen til å ikke bli pustet i nakken, sier storebror Tarjei Bø.

Gullet er Thingnes Bøs 13. individuelle seier på øverste nivå for sesongen. I 2023 har han vunnet samtlige åtte individuelle renn han har gått.

– Det er så uendelig mange måter å ødelegge et skiskytterrenn på. Det å vinne åtte skiskytterrenn på rad, slik han har gjort i 2023, det er en helt ekstrem prestasjon. Å klare å være så stabil i en i idrett med så mange faktorer, sier Strømsheim, som endte på 13. plass.

Jaktststartforbannelsen ble brutt

Thingnes Bø gikk lørdag inn til sitt fjerde sprintgull i VM/OL-sammenheng og sitt åttende individuelle gull i de nevnte mesterskapene.

Et gull som imidlertid har manglet i samlingen er gull i jaktstart.

Da han tok sitt første VM-gull på sprinten i 2015, skjøt han seg fullstendig bort på jaktstarten i Kontiolahti med åtte runder og ble nummer 31. Fire år senere i Östersund var han på vei mot gull, før han bommet tre ganger på siste skyting og til slutt var 8,3 sekunder bak gullvinner Dmitro Pidrutsjnij.

På OL-jaktstarten i fjor ble det syv strafferunder og Thingnes Bø falt ned på første- til femteplass.

Thingnes Bø sto før søndagens renn med tre VM-sølv og én VM-bronse i jaktstart, men søndag gikk det altså hele veien for nordmannen, som dermed tok sitt 15. VM-gull og 20. gull totalt i VM og OL.