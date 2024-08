For første gong sidan sesongslutt har Johannes Thingnes Bø sett seg ned i intervjustolen under Blinkfestivalen i Sandnes.

Berre fire skyteøkter sidan sesongslutt er fasit, men nå er 31-åringen klar for å gripe ny sesong – i kjent stil litt på hælane bak dei andre konkurrentane.

Han er òg klar for å snakke om framtidsplanane, og om korleis han vil toppe ein allereie eventyrleg skiskyttarkarriere.

Men vi startar med det siste først:

– Eg skal innrømme at det langsiktige målet er å ta igjen Ole Einar (Bjørndalen) i talet på verdscupsigrar, seier Thingnes Bø til NRK.

Han fortset:

– Det er eigentleg det som er det store målet for dei neste to åra.

VIL KNUSE LEGENDA: Johannes Thingnes Bø og Ole Einar Bjørndalen under VM i Nove Mesto. Foto: NTB

Thingnes Bø, som har vunne verdscupen totalt heile fem gonger, har altså ingen planar om å ligge på latsida heller i år.

I skrivande stund står han notert med 73 enkeltsigrar i verdscupen. Ole Einar Bjørndalen har 94.

Berre i fjor, da han vann verdscupen for tredje året på rad, sikra han seg 12 enkeltsigrar.

Med andre ord – held han det same nivået to sesongar til – vil han kunne senke rekorden til Bjørndalen med god margin.

– Ikkje uttalt det offentleg tidlegare

Frå før har Thingnes Bø allereie tangert sin «rival» i talet på VM-gull. Det skjedde òg under fjorårssesongen da han tok sitt 20. VM-gull på fellesstarten i Nove Mesto.

Ingen har fleire VM-gull i skiskyting på herresida enn den norske duoen.

– Det betyr mykje. Han er eit ordentleg idol, så å ha same tal som han er stort, sa Thingnes til NRK den gongen, om talet han aldri skulle oppnå.

Men nå ønsker han å bli større enn «idolet» sjølv. Ei utsegn som overraskar Egil Kristiansen.

– Han har nok ikkje uttalt det offentleg tidlegare, seier landslagstrenaren til NRK og held fram:

– Det skal bli interessant å sjå om han klarer det. Han har absolutt moglegheiter.

For før har det blitt meir prat mellom linjene, påpeikar Kristiansen, som samtidig meiner det er bra at Thingnes Bø set seg høge målsettingar.

GIR STØTTE: Egil Kristiansen meiner det er bra Johannes Thingnes Bø, som har vunne verdscupen heile fem gonger, set seg høge mål. Foto: NTB

– Vi får sjå om han klarer det før han legg opp, seier han:

– Det er ei tøff målsetting.

– Veldig brå avslutning

Men skiskyttaresset, som blei tobarnspappa i fjor, har så langt inn i sommar styrt unna tanken om rekordar.

Verdscuptrofeet han vann i Canada har han verken sett, eller tenkt på, sidan han landa på Oslo lufthamn.

– Korleis har ein typisk kvardag sett ut for deg sidan sesongslutt?

– Det er ei veldig brå avslutning frå å leve veldig strikt, med tanke på mat, søvn, kvile, restitusjon og konkurransar. Hovudet er veldig sentrert på å gjere dei egoistiske tinga, til å slå heilt om, over natta, seier han.

LANGT BAK: Johannes Thingnes Bø under Blinkfestivalen i Sandnes, der han blei nummer elleve på supersprinten og var på vinnarlaget i mixstafetten. Foto: NTB

– Det skjer automatisk at hovudet berre koplar over på det som skjer heime.

Familielivet har med andre ord vore førsteprioritet.

Det er òg godt kjent i skiskyttarmiljøet at Thingnes Bø har ein heilt unik eigenskap til å skru brytaren på når det verkeleg gjeld. Han klarer òg å skru han av, når det ikkje gjeld.

– Kor viktig er det for deg å få den tida med familien?

– Det trur eg er veldig viktig for alle som får sin eigen familie. Eg merkar at eg klarer å legge vekk skiskytinga, fordi eg ikkje har rom eller tid til å tenke på det. Men før eg fekk barn var eg inne i den bobla heile året.

Thingnes Bø påpeikar at han prioriterer annleis etter at han starta familie. Nå bryt han opp året i bolkar. Noko som både er positivt og sunt, meiner han.

– Eg ser jo absolutt at det kan vere ei belastning, men i ei viss grad må det gi deg meir enn det tek. Eg trur jo på ein måte at ein er enda flinkare til å utnytte tida etter at ein har blitt foreldre, seier han.

– Har ofra det minste ein må

Thingnes Bø understrekar at han har funne balansen mellom toppidrettslivet og småbarnstilværet.

Noko resultatlistene ikkje motstridar.

Stryningen er ein lett-trent fyr som treng lite trening for å komme i form. Noko som gjer at han kan ta familielivet innover seg i større grad, meiner han.

– Det er noko eg er veldig stolt av og glad for at eg kan. Den dagen eg legg opp kan eg sjå tilbake på karrieren å sjå at eg fekk til begge delar. Eg kjenner eg har ofra det minste ein må for å vere med på dette, utdjupar han.

Men førre veke starta sesongen for alvor med Blinkfestivalen i Sandnes, og Thingnes Bø fekk dei svara han forventa seg. Sjølv om trenaren var skeptisk i forkant.

TOBARNSFORELDRE: Johannes Thingnes Bø og kona Hedda Dæhli Bø tilbake i 2019. Saman er dei foreldre til sonen Gustav og dottera Sofie. Foto: NTB

– Eg trur nok at han får seg eit sjokk, sa Kristiansen til NRK, før renna.

Men Thingnes Bø, har ifølge seg sjølv, full kontroll.

– Eg har kvilepuls på det som har blitt gjort, og det som skal gjerast.

– I mine auge er det da veldig dumt å begynne for tidleg. Da det er mange, mange, månader til snøen ligg, seier han.

Nå har dottera starta i barnehagen og «skiskyttarprinsen» får dermed fem dagar i veka med meir tid til trening på dagtid. Han skal vere med på stort sett alt av samlingar utover hausten.

– Eg ser veldig lyst på den hausten her. Eg har mykje energi og mykje motivasjon. Der folk kanskje er litt leie av å trene, så har eg så vidt begynt, på ein måte, seier ein Thingnes Bø på rekordjakt.