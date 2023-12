Grindhaug ferdig i Haugesund

Jostein Grindhaug gir seg i Haugesund etter 30 år i klubben.

Det bekrefter eliteserieklubben tirsdag ettermiddag.

«En æra er over», skriver klubben.

– Bakgrunnen er at «Jos» mener klubben er best tjent med at det nye sports- og trenerteamet som skal lede FK Haugesund fremover får begynne med blanke ark, helt fri for påvirkning av en som fort kunne blitt oppfattet som en sjuende far i huset, sier FK Haugesunds styreleder Christoffer Falkeid til klubbens nettsted.

Grindhaug har vært i FK Haugesund helt siden oppstarten i 1993 – først som spiller gjennom mange sesonger, via jobb i markedsavdelingen og siden som klubbens hovedtrener gjennom 12 sesonger.

I tillegg har han jobbet tre år som sportssjef. Grindhaug valgte å fratre stillingen som hovedtrener i september. I etterkant har han fungert som rådgiver.

Oskar Hrafn Thorvaldsson tok over hovedtrenerrollen 1. november. Haugesund endte på 12. plass i Eliteserien 2023.