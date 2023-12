Carlsen står med 6 poeng etter 7 partier og leder sammendraget. Christiansen har 2,5 poeng.

– Jeg kan ikke huske at en 8-åring har slått en stormester før. Men de blir bare yngre og yngre disse geniene, sa NRK-ekspert Atle Grønn da seieren var et faktum.

Roman Shogdzhiev er bare åtte år, men har allerede fått seg et navn i toppsjakken. For to måneder siden vant han U8-VM der han gjorde rent bord og vant elleve av elleve partier.

STORSPILLER: Roman Shogdzhiev. Foto: Helge Tvedten / NRK

Onsdag gikk Christiansen på et brutalt tap mot 8-åringen fra Russland i den første runden av dag to av hurtigsjakk-VM.

– Dette er helt oppsiktsvekkende. Den yngste stormesteren vi har er 12 år. Det er jo en verdenssensasjon, sier Torstein Bae.

Carlsen satt ut av 8-åringens prestasjon

Magnus Carlsen, som står med seier og remis etter dagens to runder, så overrasket ut da NRK fortalte om 8-åringens seier.

– Det visste jeg ikke. De er gode de kidsa, sier Carlsen og fortsetter:

– Veldig imponerende.

Mot Christiansen var det tydelig at 8-åringen spiller med selvtillit. Under partiet reiste Shogdzhiev seg fem-seks ganger og gikk rundt og tittet på andre partier i nærheten, mens Christiansen tenkte så det knaket.

TRASKET RUNDT: Roman Shogdzhiev gikk rundt inne i spillelokalet og så på andre partier mens Johan Sebastian Christiansen tenkte og tenkte. Foto: Helge Tvedten / NRK

På det meste tenkte nordmannen i 6 minutter og 59 sekunder.

Carlsen ble kjent for å gjøre det samme da han herjet som unggutt.

– Det er morsomt å se. Kanskje blir han å se helt i toppen om noen år, sier Carlsen om Shogdzhievs mange rusleturer.

– Jobber veldig hardt

Johan Sebastian Christiansen hyller motstanderen etter tapet. Nordmannen understreker at han hadde et stort overtak i kampen og burde ha vunnet.

– Jeg skulle aldri i livet tapt. Men jeg klarte selvfølgelig å rote det til i tidsnøden. Uansett - han spilte på et enormt høyt nivå og på en voksen måte, sier Christiansen.

Han forteller at det var spesielt å finne ut hvem han skulle spille mot.

– Jeg hadde aldri hørt om han før, jeg burde kanskje ha gjort det. Det er ganske ekstremt å være så god når du er åtte år. Da jeg var på den alderen, hadde jeg så vidt lært reglene selv.

NRK snakket med moren til Shogdzhiev etter sjokkseieren. Hun var stolt av sønnen sin.

– Han er en liten gutt. Han liker sjakk veldig godt og han har lyst til å spille mot Magnus.

– Han slo Johan Sebastian Christiansen, hvordan er det mulig å ha det talentet som åtteåring?

– Han jobber veldig hardt. Han vet hva han må gjøre for å nå drømmen.

Vil slå Carlsen

Moren lyste opp da hun fikk høre at verdensener Magnus Carlsen ble imponert.

– Det er veldig kult å høre det. Vi ønsker å møte ham.

– Hva er Romans mål?

– Å bli verdensmester og slå Magnus Carlsen, sier hun humrende.

Hun forteller at de ikke visste at sønnen var et stort sjakktalent da han først begynte å spille.

– Vi var ikke klar over talentet. Vi jobber og Roman ønsket å spille som barn. Vi ønsket at Roman skulle gjøre noe for fremtiden hans og hodet sitt, og ikke spille PC-spill eller se på YouTube. Å spille sjakk er veldig bra for ham, sier moren.

Samtlige av Shogdzhievs partier til nå har vært mot stormestere og han åpnet mesterskapet med seier mot Jakhongir Vakhidov med svarte brikker. Vakhidov har en rating på 2527, noe høyere enn Christiansens rating på 2494.

Shogdzhiev har selv en rating i hurtigsjakk på 2042, noe han er i ferd med å forbedre kraftig.