Joda, de blir en duo

– Kamara har sin plass på laget, og vi skal finne en plass for Zlatan også. De kommer til å bli en duo. Vi vil ikke at de skal måtte kjempe mot hverandre. Desto flere mål Kamara scorer, desto mer plass vil han frigjøre for Zlatan. Og Zlatans tilstedeværelse på banen vil skape mer rom for Kamara, sier LA Galaxy-trener Sigi Schmid til NRK.

Dermed feier han siste rest av bekymring om framtida til Norges landslagsspiss Ola Kamara til side. Kamara scoret tre mål mot Australia for en uke siden, og i etterkant uttrykte landslagssjef Lars Lagerbäck bekymring for spissplassen til Kamara.

Da var legenden Zlatan Ibrahimovic på vei inn i Los Angeles-klubben, og Lagerbäck hadde bare sett den amerikanske klubben spille med én spiss. Det var forbigående, skal vi tro Galaxy-treneren.

– De kommer til å bli et par som utfyller hverandre veldig bra, sier Schmid.

Ønsker seg rent skandinavisk på topp

Fredag var Kamara svært godt fornøyd med å få svensken på plass, og han så for seg en rent skandinavisk spissduo med Zlatan som makker.

– Det kan bli veldig bra. Han er bra med ball, så kanskje jeg bare kan løpe gjennom hele tiden og bli spilt gjennom. Så får vi håpe jeg kan gi ham noe tilbake, sa han.

– En superduo?

– Jeg vet ikke om vi kan kalle det det, men jeg gleder meg.

Kan få sin debut lørdag

Lørdag kan svensken få sin debut i LA Galaxy-drakten. Han er med i troppen som spiller lokalderbyet mot LA FC, men det er usikkert om han kommer på.

– Det er ingen plan for om eller når han skal inn. Vi ser hvordan det går, og vi tar en avgjørelse der og da, sier Schmid til NRK.no.

