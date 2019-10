Jobber med OL-endring, men får skarp advarsel

Gjert Ingebrigtsen er blant dem som er sikre på at å løpe både 5000 og 1500 meter i VM kostet spesielt Jakob Ingebrigtsen en medalje. Ingen av dem angrer og mener det ga nyttig erfaring.

– Om vi legger en plan på det så kan det gå enda bedre, sier trenerfaren, og sikter til at de ikke hadde trent nok mot 5000-meteren i Doha.

IAAF bekrefter jobb for endring

Både før og under mesterskapet i Qatar har Team Ingebrigtsen snakket om at de ønsker å få endret OL-programmet i Tokyo til sommeren, slik at de får muligheten til å gjøre det samme der. Og lørdag hadde Gjert Ingebrigtsen en times langt møte med presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), Sebastian Coe.

– Vi snakket om OL-oppsettet. Jeg har allerede snakket med sjefen for konkurransene, så vi skal gjøre en jobb med det, bekrefter Coe overfor NRK, og benytter muligheten til å rose Ingebrigtsen-brødrene og trenerfaren for jobben de gjør med europeisk løping.

Gjert Ingebrigtsen setter pris på tilbakemeldingene fra Coe, men tviler likevel på det vil være mulig å gjennomføre endringer allerede til neste OL.

– I sånne sammenhenger er det ikke godt å si hva som er en reell mulighet eller bare god vilje, påpeker han.



– Det er likevel fint at de holder døren åpen.

Fokus på medaljer

Men flere mener det vil være dumt å gjenta VM-taktikken i OL.

– Jeg hadde satset på én øvelse selv om jeg hadde hatt ferdigheter til å satse på to. Ett godt løp er bedre enn to halvgode, påpeker NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

For Norges friidrettsforbund er det heller ikke noe ønske å ha nordmenn med i flest mulig løp.

– For oss og Olympiatoppen er det medaljene som er viktigst, understreker toppidrettssjef Erlend Slokvik.

MÅLES PÅ MEDALJER: Toppidrettssjef i Norges friidrettsforbund, Erlend Slokvik mener Norge har lært mye av VM med tanke på OL. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Det «hårete» målet for VM var tre medaljer. Norge endte med gullet til Karsten Warholm.

– Vi må gjøre det som optimaliserer muligheten for medaljer mot OL, og så se om det går an å løpe to distanser eller ei. Med fasit i hånd her kan det se ut som å satse på én ville vært bedre, men det er fryktelig lett å være etterpåklok, sier Slokvik.

Vil bruker mer energi på OL

SER MOT OL: Filip Ingebrigtsen i samtale med trenerfaren etter VM-slutt. Filip har åpnet for å løpe 3000 meter hinder i OL, hvis 1500- og 5000 meter er en umulig kombinasjon. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– Vil dere utfordre Ingebrigtsen-familien enda mer på hva som er lurt?

– Det kan jeg ikke si noe på nå. Det vil alltid være opp til utøverne hva de vil satse på. Det vil være diskusjoner i forhold til kabalen, så vi får se hvem som kvalifiserer seg til hva.

Gjert Ingebrigtsen er langt på vei enig i at medaljene er det som teller i et OL.

– Vi kommer til å definitivt bruker mer energi frem mot OL enn VM. Dit reiser vi for å ta medalje. Det er ingen diskusjon. OL er hvert fjerde år, mens det hagler med VM, så mulighetene er flere der, sa han før 1500-meterfinalen.