Toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, bekrefter overfor NRK at han jobber med å få til ei fire uker lang høydesamling på Juvasshytta i juni. Tilbudet er tenkt som en kriseløsning for de beste utholdenhetsutøverne i norsk friidrett.

– Sondre Nordstad Moen har vist stor interesse for dette. I tillegg vil det være et tilbud til Ingebrigtsen-brødrene, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Håvard Haukenes, sier Slokvik til NRK.

Moen befinner seg i Kenya, og får foreløpig ikke forlatt landet på grunn av koronakrisa.

Brødrene Ingebrigtsen, Grøvdal og Haukenes skulle nå vært på ei fire uker lang høydesamling i Flagstaff, Arizona, men fikk aldri dratt på grunn av pandemien. De er i Norge, og må inntil videre bli værende her.

Og til tross for at Norge er et fjelland, finnes det akkurat nå ikke noe sted der de kan bo og trene tilnærmet normalt i høyden.

NØDLØSNING: Juvasshytta er først og fremst en yndet sommerdestinasjon for alpinister. Nå kan hytta også bli base for norske friidrettssjerner på høydesamling. Foto: Erik Johansen

Fordel for konkurrentene

Norske idrettsutøvere har dessuten forbud mot å benytte seg av simulert høyde, ofte omtalt som høydehus.

Lørdag fortalte NRK hvordan Ingebrigtsen-brødrenes polske rival Marcin Lewandowski kan sove i høydetelt hjemme. Han kan også trene i simulert høyde på det olympiske treningssenteret i Zakopane fram mot et eventuelt EM i Paris i slutten av august.

– Det er helt klart at han har en ting jeg ikke har. Og vi vet at det vil hjelpe ham til å få bedre kvalitet på trening og til være bedre forberedt til det mesterskapet hvis det eventuelt kommer, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Den vurderingen støttes av Slokvik.

– Skal Jakob bli bedre, må han opp i høyden. Hvis ikke vil utøvere som Lewandowski han en fordel hvis det blir et EM eller eventuelt andre løp utover sesongen, konstaterer han.

Friidrettsforbundet vurderte å søke om fritak fra høydehusforbundet, men droppet det da OL i Tokyo ble utsatt et år.

Like høyt, begrensede muligheter

I stedet jobber de nå altså med en løsning i naturlig høyde på Juvass.

– Skal vi oppnå en høydeeffekt, må vi minimum være på 1800 meter. Juvasshytta ligger på 1840, og er det eneste alternativet i Norge, sier Slokvik.

Det er omtrent samme høyde som St. Moritz i Sveits, der de norske utøverne normalt har høydesamling om sommeren.

Treningsfasilitetene på Juvass vil imidlertid ikke kunne konkurrere med den sveitsiske destinasjonen.

– På Juvass har vi et platå med en grusvei på rundt to kilometer, der det går an å løpe fram og tilbake. I tillegg må vi frakte opp tre tredemøller og en ellipsemaskin, forklarer Slokvik.

FÅR IKKE REISE HIT: Familien Ingebrigtsen har tilbrakt så mye tid i det sveitsiske høydeparadiset St. Moritz de siste årene at det nesten har blitt brødrenes andre hjem. Nå er det uvisst når de igjen får lov til å reise dit. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I St. Moritz har man til sammenligning en friidrettsbane rett utenfor leilighetshotellet, varierte løpestier i ulike lengder, muligheten for å trene på høyere høyde – og godt utstyrt treningssenter for styrketrening.

Slokvik påpeker samtidig at det å oppholde seg i høyden i fire uker i seg selv har stor verdi.

Likt for begge stedene er at man kan trene harde økter på bane i lavlandet mindre enn en times kjøring unna.

Frykter langsiktige konsekvenser

– Vi avbestiller foreløpig ikke i St. Moritz, for de fleste vil nok foretrekke å dra dit. Men akkurat nå er det umulig, og vi vet heller ikke om det eventuelt blir mulig, og da mener jeg opplegg på Juvass blir bra nok med tanke på EM, sier Slokvik til NRK.

Forutsetningen på Juvass er også at veiene og hytta blir åpnet. Enn så lenge er det full vinter i området.

VIL TIL HØYDEN: Karoline Bjerkeli Grøvdal får trent bra i vårlige Oslo, men føler det er viktig å få til et høydeopphold i løpet av året med tanke på neste års OL. Foto: Erik Johansen

Erlend Slokvik mener at det er avgjørende å få til et høydeopphold selv om det ikke skulle bli noe EM, på grunn av den langsiktige treningseffekten.

– At de mister et en enkeltstående høydesamling i april, tror jeg ikke er så farlig når det uansett ikke blir OL i år. Men hvis man mister flere samlinger, kan det ha langsiktige konsekvenser, for de bruker jo denne typen trening til å bygge kapasitet, påpeker toppidrettssjefen.

Den bekymringen deles av Norges beste langdistanseløper på kvinnesiden, Karoline Bjerkeli Grøvdal.

– Jeg har jo drevet med systematisk høydetrening lenge, og har veldig tro på det. Det er ingen krise å miste Flagstaff nå, men hvis man ikke kommer seg i høyden igjen før nyttår, så mister man mye før en OL-sesong, sier Grøvdal til NRK.

Gjert Ingebrigtsen: – Har ikke blitt vurdert

Hun har foreløpig ikke tatt stilling til om hun vil delta på en eventuell samling på Juvass, men følger spent med på hva slags opplegg Slokvik får til.

– Jeg synes det er offensivt og bra at han prøver å finne en løsning på det eneste stedet i Norge der det er mulig, sier hun.

«Har ikke blitt vurdert,» er Gjert Ingebrigtsens korte kommentar til kriseløsningen i en SMS til NRK.